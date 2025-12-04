Путин и Моди начали неформальную встречу в Индии

В Индии началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра республики Нарендры Моди. Беседа проходит в закрытом формате «тет-а-тет»

Нарендры Моди и Владимир Путин (архивное фото) (Фото: Alexander Kazakov / Reuters)

В резиденции премьера Индии началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Нарендрой Моди, передает ТАСС. Она проходит во время государственного визита российского лидера в страну.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным официальным визитом по приглашению Нарендры Моди. 5 декабря Путин совместно с премьер-министром республики примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. По словам помощника президента Юрия Ушакова, по итогам переговоров будет принято заявление, в котором «намечены масштабные планы сотрудничества» — от политики и безопасности до экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры. «Планируется также утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, также программу культурных обменов тоже до 2030 года», — рассказал Ушаков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что к подписанию готовится «важный пакет документов».

Также среди предложений, которые российская делегация привезла в Нью-Дели, — кооперация в сфере малых атомных электростанций. Директор «Росатома» Алексей Лихачев, входящий в состав делегации, представит эти инициативы на переговорах.

Кроме того, в центре внимания переговоров окажутся вопросы военно-технического и энергетического сотрудничества. По данным источников Bloomberg, Индия планирует начать обсуждение закупок российских истребителей и систем противоракетной обороны. В то же время, по информации Reuters, российская сторона рассчитывает получить помощь Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов.