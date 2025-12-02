 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Песков рассказал, что Росатом повезет в Индию предложение по малым АЭС

Владимир Путин, Нарендра Моди и&nbsp;Алексей Лихачев (архивное фото)
Владимир Путин, Нарендра Моди и Алексей Лихачев (архивное фото) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Россия готова поделиться с Индией технологиями создания малых АЭС, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что у России есть важные технологии в этой сфере, которыми интересуются во многих странах.

Директор Росатома Алексей Лихачев войдет в состав делегации, которая вместе с Владимиром Путиным, отправится в Индию. «И у него будет с собой предложение по малым модульным реакторам. Это предложение будет обсуждаться на переговорах», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).

Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Президент Путин приедет в Индию в период с 4 по 5 декабря. Он приедет по приглашению премьер министра страны Нарендры Моди, также запланирована встреча с президентом Дроупади Муру. По итогам встречи лидеры выпустят совместное заявление и подпишут ряд документов.

Планируются переговоры с индийской делегацией во голове с премьер министром по вопросам партнерства в политической, экономической, научной и культурных сферах.

Ранее Путин рассказал, что ждет поездку и встречу с «дорогим другом и с нашим надежным партнером». Путин и Моди последний раз встречались в Китае на саммите ШОС в сентябре.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Персоны
Россия Индия АЭС сотрудничество
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Материалы по теме
Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных
Политика
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства
Политика
В ходе визита Путина в Индию будет подписан важный пакет документов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:18 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:18
Суд освободил от наказания бывших топ-менеджеров «Мечела» Политика, 15:36
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10