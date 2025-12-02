Песков рассказал, что Росатом повезет в Индию предложение по малым АЭС
Россия готова поделиться с Индией технологиями создания малых АЭС, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Он отметил, что у России есть важные технологии в этой сфере, которыми интересуются во многих странах.
Директор Росатома Алексей Лихачев войдет в состав делегации, которая вместе с Владимиром Путиным, отправится в Индию. «И у него будет с собой предложение по малым модульным реакторам. Это предложение будет обсуждаться на переговорах», — рассказал Песков (цитата по ТАСС).
Президент Путин приедет в Индию в период с 4 по 5 декабря. Он приедет по приглашению премьер министра страны Нарендры Моди, также запланирована встреча с президентом Дроупади Муру. По итогам встречи лидеры выпустят совместное заявление и подпишут ряд документов.
Планируются переговоры с индийской делегацией во голове с премьер министром по вопросам партнерства в политической, экономической, научной и культурных сферах.
Ранее Путин рассказал, что ждет поездку и встречу с «дорогим другом и с нашим надежным партнером». Путин и Моди последний раз встречались в Китае на саммите ШОС в сентябре.
