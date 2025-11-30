Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина
Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны во время визита президента России Владимира Путина, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Визит Путина в Индию состоится на следующей неделе 4–5 декабря.
По данным собеседников, ожидается обсуждение покупки истребителей Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.
Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что военным Индии не хватает истребителей, поэтому они обратились к правительству с просьбой закупить больше современных истребителей российского производства. Сейчас на вооружении ВВС Индии более 200 истребителей российского производства. Москва остается крупнейшим поставщиком военной техники в Индию.
Просьба индийских военных свидетельствует о том, что экипажи Военно-воздушных сил Индии без труда перейдут на российские самолеты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited может обслуживать и поддерживать в рабочем состоянии парк самолетов производства России, подчеркнули источники.
Однако, по их словам, переговоры о покупке новой российской военной техники вряд ли завершатся во время визита Путина.
С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный перехватить баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.
Главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин в 2020 году заявлял, что комплекс также способен уничтожать объекты (в том числе гиперзвуковые ракеты) в космосе.
Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.
Первые испытания самолета прошли в декабре 2019 года, первая зарубежная демонстрация — на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае во время визита секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай.
В феврале замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что индийское оборонное ведомство оценивает возможности Су-57 перед возможной покупкой. В конце сентября Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства истребителей пятого поколения Су-57, сообщил тогда ТАСС со ссылкой на источник в системе военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.
В июне 2021 года президент Владимир Путин объявил о скорой постановке зенитных систем С-500 на боевое дежурство. Одним из первых потенциальных иностранных покупателей С-500 вице-премьер Юрий Борисов называл Индию.
В начале октября представители Минобороны Индии сообщали о запланированных переговорах с российской стороной о приобретении дополнительной партии зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф».
В мае 2025 года Индия задействовала С-400 при защите во время четырехдневного военного конфликта с Пакистаном. Позже индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил, что С-400 сыграли важную роль в противостоянии с соседней страной. По данным Bloomberg, у страны есть более 200 российских истребителей и несколько батарей С-400.
Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Москва начала поставки в 2021 году, три ЗРК разместили вдоль границы с Китаем и Пакистаном.
