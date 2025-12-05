 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели. Трансляция

Президент Владимир Путин приехал в президентский дворец в Нью-Дели на церемонию официальной встречи в рамках двухдневного визита. Главу государства приветствовали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.

На площади в присутствии почетного караула, представляющего индийские Вооруженные силы, прозвучали гимны двух стран. После церемонии Путин направился к мемориалу Махатмы Ганди, далее состоятся официальные переговоры с Моди в Хайдарабадском дворце.

Президент России прибыл в Индию накануне, 4 декабря. В тот же день в резиденции премьера состоялась неформальная встреча Путина и Моди. Сегодня глава государства также примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.

Результатом визита Путина в Индию станет «важный пакет документов», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что визит будет весьма успешным и позволит активизировать дружеские отношения между нашими двумя странами, которые и так находятся на подъеме», — отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Владимир Путин Нарендра Моди Россия Индия
Материалы по теме
Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке
Политика
Министр Индии описал торговлю с Россией и вспомнил советского поэта
Политика
Путин и Моди начали неформальную встречу в Индии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 09:21
Путина в Индии встретили с конным эскортом. Видео Политика, 09:56
Моди назвал важным событием встречу с Путиным Политика, 09:54
Ушаков раскрыл, сколько часов Путин и Моди говорили тет-а-тет Политика, 09:54
Если вы устали, дауншифтинг — не выход. Как сохранить карьеру Образование, 09:48
В Нью-Дели начались переговоры Путина и Моди Политика, 09:46
Правовая профилактика за 30 минут: как защитить бизнес без юристовПодписка на РБК, 09:45
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое новый идеальный портфель инвестора и как его собратьПодписка на РБК, 09:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Путин возложил венок к мемориалу Махатмы Ганди Политика, 09:20
В Кремле рассказали об ожидании реакции США на встречу Путина и Уиткоффа Политика, 09:14
Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели. Трансляция Политика, 09:03
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Как убедить клиента купить IT-решение — 6 приемов и готовые фразыПодписка на РБК, 08:56