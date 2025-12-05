Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели. Трансляция

Президент Владимир Путин приехал в президентский дворец в Нью-Дели на церемонию официальной встречи в рамках двухдневного визита. Главу государства приветствовали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.

На площади в присутствии почетного караула, представляющего индийские Вооруженные силы, прозвучали гимны двух стран. После церемонии Путин направился к мемориалу Махатмы Ганди, далее состоятся официальные переговоры с Моди в Хайдарабадском дворце.

Президент России прибыл в Индию накануне, 4 декабря. В тот же день в резиденции премьера состоялась неформальная встреча Путина и Моди. Сегодня глава государства также примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.

Результатом визита Путина в Индию станет «важный пакет документов», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что визит будет весьма успешным и позволит активизировать дружеские отношения между нашими двумя странами, которые и так находятся на подъеме», — отмечал помощник президента Юрий Ушаков.