Путин и Моди начали переговоры в Нью-Дели. Трансляция
Президент Владимир Путин приехал в президентский дворец в Нью-Дели на церемонию официальной встречи в рамках двухдневного визита. Главу государства приветствовали президент Индии Дроупади Мурму и премьер-министр Нарендра Моди.
На площади в присутствии почетного караула, представляющего индийские Вооруженные силы, прозвучали гимны двух стран. После церемонии Путин направился к мемориалу Махатмы Ганди, далее состоятся официальные переговоры с Моди в Хайдарабадском дворце.
Президент России прибыл в Индию накануне, 4 декабря. В тот же день в резиденции премьера состоялась неформальная встреча Путина и Моди. Сегодня глава государства также примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.
Результатом визита Путина в Индию станет «важный пакет документов», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Мы исходим из того, что визит будет весьма успешным и позволит активизировать дружеские отношения между нашими двумя странами, которые и так находятся на подъеме», — отмечал помощник президента Юрий Ушаков.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили