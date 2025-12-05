Путин и Моди проведут переговоры в Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут 5 декабря в Индии основную часть переговоров — начинается официальная часть визита.
Накануне, 4 декабря, лидеры уже провели неофициальную встречу.
В рамках визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели запланированы переговоры с Моди. По итогам переговоров с премьер-министром ожидается принятие совместного заявления и подписание до десяти межведомственных и более 15 коммерческих документов.
Основные темы обсуждения:
- оборонное сотрудничество, включая возможные дополнительные поставки ЗРК С-400 и С-500, а также потенциальное совместное производство компонентов С-500;
- расширение и диверсификация взаимной торговли, в том числе увеличение поставок индийского оборудования, сырья и продовольствия в Россию;
- договор о трудовой миграции, направленный на защиту прав индийских работников в России;
- сотрудничество в атомной энергетике, в частности строительство АЭС «Куданкулам».
Также запланировано совместное участие Путина и Моди в пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров, выступление на Российско-индийском форуме, запуск телеканала RT India, посещение мемориала Махатмы Ганди и встреча с президентом Индии Драупади Мурму.
Предыдущий визит президента России Владимира Путина в Индию состоялся в декабре 2021 года.
В преддверии нынешнего саммита в Нью-Дели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, которое будет надежно защищено от стороннего вмешательства. По словам Пескова, российско-индийские отношения строятся на глубоком историческом взаимопонимании и общем видении мировых событий, что он назвал ключевой характеристикой их взаимодействия.
