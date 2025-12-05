 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин и Моди проведут переговоры в Индии

В Индии начинается основной день визита Путина в страну. Запланированы переговоры с премьером Нарендрой Моди, подписание документов и участие в бизнес-форуме
Владимир Путин и Нарендра&nbsp;Моди (архивное фото)
Владимир Путин и Нарендра Моди (архивное фото) (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут 5 декабря в Индии основную часть переговоров — начинается официальная часть визита.

Накануне, 4 декабря, лидеры уже провели неофициальную встречу.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В рамках визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели запланированы переговоры с Моди. По итогам переговоров с премьер-министром ожидается принятие совместного заявления и подписание до десяти межведомственных и более 15 коммерческих документов.

Основные темы обсуждения:

  • оборонное сотрудничество, включая возможные дополнительные поставки ЗРК С-400 и С-500, а также потенциальное совместное производство компонентов С-500;
  • расширение и диверсификация взаимной торговли, в том числе увеличение поставок индийского оборудования, сырья и продовольствия в Россию;
  • договор о трудовой миграции, направленный на защиту прав индийских работников в России;
  • сотрудничество в атомной энергетике, в частности строительство АЭС «Куданкулам».

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Также запланировано совместное участие Путина и Моди в пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров, выступление на Российско-индийском форуме, запуск телеканала RT India, посещение мемориала Махатмы Ганди и встреча с президентом Индии Драупади Мурму.

Предыдущий визит президента России Владимира Путина в Индию состоялся в декабре 2021 года.

В преддверии нынешнего саммита в Нью-Дели пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в отношениях с Индией сосредоточена на развитии двустороннего сотрудничества, которое будет надежно защищено от стороннего вмешательства. По словам Пескова, российско-индийские отношения строятся на глубоком историческом взаимопонимании и общем видении мировых событий, что он назвал ключевой характеристикой их взаимодействия.

Анастасия Ярославцева
Владимир Путин Нарендра Моди переговоры Индия Россия
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
