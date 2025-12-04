 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Владимир Путин прибыл с визитом в Индию

Визит продлится два дня. Сегодня вечером ожидается неформальная встреча Путина и Моди, они обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства и конфликт на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Владимир Путин прибыл с визитом в Индию
Video

Президент России Владимир Путин прибыл с первым за четыре года визитом в Индию, передает корреспондент РБК. Правительственный борт приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели.

У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед ними на авиабазе выступили индийские танцовщицы.

Российский президент и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу. В составе российской делегации, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Визит продлится два дня. Вечером 4 декабря российский президент проведет неформальную встречу с Моди. В ходе ужина лидеры, как ожидается, обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства (двусторонние отношения были повышены до соответствующего статуса в 2010 году). Кроме того, Моди подтвердит заинтересованность Индии в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, писала газета The Times of India.

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

5 декабря пройдут уже формальные переговоры — в узком и широком составах в Хайдарабадском дворце. Российского лидера сопровождают семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минсельхоза Оксана Лут и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава «Роснефти» Игорь Сечин, представители «Росатома» и «Роскосмоса».

Путин также примет участие в пленарном заседании Российско-индийского форума, даст старт вещанию RT India и встретится с президентом Индии Драупади Мурму (выполняет представительские и церемониальные функции). По итогам визита будет подписано в общей сложности десять межведомственных и более 15 коммерческих соглашений, анонсировали в Кремле. В частности, лидеры примут программу экономического сотрудничества до 2030 года, а глава МВД России подпишет два межправительственных соглашения в сфере трудовой миграции.

Bloomberg узнал о решении Индии взять в лизинг атомную подлодку у России
Политика
Фото:Игорь Чуприн / РИА Новости

Накануне визита сообщалось об интересе индийской стороны к расширению оборонного сотрудничества, в том числе закупкам дополнительных пяти полков зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и возможным поставкам ЗРК С-500 «Прометей». На повестке переговоров также, как ожидается, будет энергетическое сотрудничество между двумя странами. С 2022 года Индия кратно нарастила закупки российской нефти (в первую половину 2025 года на российское сырье приходилось около 35% индийского импорта). Однако в последние недели на фоне американских санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Индия сократила закупки российской нефти до минимума за три года, сообщает Reuters.

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
При участии
Юлия Овчинникова
Владимир Путин Индия Нарендра Моди
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
