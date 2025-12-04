Владимир Путин прибыл с визитом в Индию

Визит продлится два дня. Сегодня вечером ожидается неформальная встреча Путина и Моди, они обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства и конфликт на Украине

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл с первым за четыре года визитом в Индию, передает корреспондент РБК. Правительственный борт приземлился на авиабазе ВВС Индии Палам в Нью-Дели.

У трапа Путина встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Перед ними на авиабазе выступили индийские танцовщицы.

Российский президент и премьер Индии после этого отправились на одном автомобиле на неформальную встречу. В составе российской делегации, в частности, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Визит продлится два дня. Вечером 4 декабря российский президент проведет неформальную встречу с Моди. В ходе ужина лидеры, как ожидается, обсудят способы укрепления особого привилегированного стратегического партнерства (двусторонние отношения были повышены до соответствующего статуса в 2010 году). Кроме того, Моди подтвердит заинтересованность Индии в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, писала газета The Times of India.

5 декабря пройдут уже формальные переговоры — в узком и широком составах в Хайдарабадском дворце. Российского лидера сопровождают семь министров, в том числе министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минсельхоза Оксана Лут и министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава «Роснефти» Игорь Сечин, представители «Росатома» и «Роскосмоса».

Путин также примет участие в пленарном заседании Российско-индийского форума, даст старт вещанию RT India и встретится с президентом Индии Драупади Мурму (выполняет представительские и церемониальные функции). По итогам визита будет подписано в общей сложности десять межведомственных и более 15 коммерческих соглашений, анонсировали в Кремле. В частности, лидеры примут программу экономического сотрудничества до 2030 года, а глава МВД России подпишет два межправительственных соглашения в сфере трудовой миграции.

Накануне визита сообщалось об интересе индийской стороны к расширению оборонного сотрудничества, в том числе закупкам дополнительных пяти полков зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и возможным поставкам ЗРК С-500 «Прометей». На повестке переговоров также, как ожидается, будет энергетическое сотрудничество между двумя странами. С 2022 года Индия кратно нарастила закупки российской нефти (в первую половину 2025 года на российское сырье приходилось около 35% индийского импорта). Однако в последние недели на фоне американских санкций против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Индия сократила закупки российской нефти до минимума за три года, сообщает Reuters.