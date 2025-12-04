Медведев пригрозил Европе репарациями за хищение российских активов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что за изъятие российских активов странам Евросоюза грозят репарации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Так, Медведев уточнил, что «хищение» активов может квалифицироваться как повод для объявления войны: «Такие действия в рамках международного права могут квалифицироваться как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями». В таком случае возврат средств может состояться не через суд, а путем репараций.
3 декабря коллегия Еврокомиссии одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит», который будет обеспечен активами России. Это решение не требует согласия всех членов Евросоюза. Его утвердят «квалифицированным большинством голосов». Один из вариантов должен одобрить еще Совет ЕС.
При этом Брюссель, где хранятся более €200 млрд российских активов, продолжает выступать против использования замороженных российских активов. Так, глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что предоставление Украине такого вида кредита служит наихудшим вариантом, поскольку он максимально рискованный. Бельгия настаивает на ином источнике финансирования Киева.
После начала военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили золотовалютные резервы России примерно на €300 млрд. Президент России Владимир Путин говорил о разработке пакета ответных мер на случай изъятия активов Москвы. О каких мерах идет речь, он не уточнял. Россия считает присвоение своих активов «воровством».
