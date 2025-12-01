 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российско-украинский конфликт угрожает безопасности судоходства в Черном море, атаки на танкеры свидетельствуют о его эскалации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства в Анкаре, передает TRT Haber.

«Нападения на торговые суда в нашей Исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожной эскалации. Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал президент Турции.

МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море
Политика

Вечером 28 ноября стало известно о пожаре на танкере Kairos, следующем в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту находились 25 членов экипажа, их эвакуировали. В посольстве России в Стамбуле сообщили, что россиян на борту не было.

Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера сообщил об атаке беспилотников.

Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море
Политика
Фото:Turkish Directorate General for Maritime Affairs / Handout / Reuters

Как рассказали CNN и Reuters источники в Службе безопасности Украины, Киев взял на себя ответственность за атаки на танкеры в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападения на танкеры Kairos и Virat и на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска являются попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира». В Кремле атаки назвали «вопиющими случаями».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Турция Реджеп Тайип Эрдоган атаки
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
Материалы по теме
Кремль назвал «вопиющей» атаку ВСУ на танкеры и КТК
Политика
Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море
Политика
Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 20:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 20:57
Роднина заступилась за Большунова, который нанес травму сопернику Спорт, 20:57
Сотни фанатов встретили «Ниццу» с дымовыми шашками после нового проигрыша Спорт, 20:51
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Макрон отказался «читать нотации» Украине из-за коррупционного скандала Политика, 20:33
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 20:29
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Ozon опровергли списание чаевых без согласия клиента Общество, 20:26
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 20:24
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В метро Москвы появится станция «Луганская» Город, 20:10
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
КС разъяснил права собственников земельных участков в охранных зонах Недвижимость, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46