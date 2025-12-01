Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры

Фото: Reuters

Российско-украинский конфликт угрожает безопасности судоходства в Черном море, атаки на танкеры свидетельствуют о его эскалации. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства в Анкаре, передает TRT Haber.

«Нападения на торговые суда в нашей Исключительной экономической зоне свидетельствуют о тревожной эскалации. Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне», — сказал президент Турции.

Вечером 28 ноября стало известно о пожаре на танкере Kairos, следующем в Новороссийск. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту находились 25 членов экипажа, их эвакуировали. В посольстве России в Стамбуле сообщили, что россиян на борту не было.

Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера сообщил об атаке беспилотников.

Как рассказали CNN и Reuters источники в Службе безопасности Украины, Киев взял на себя ответственность за атаки на танкеры в Черном море.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что нападения на танкеры Kairos и Virat и на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска являются попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира». В Кремле атаки назвали «вопиющими случаями».