МИД назвал атаку в Черном море попыткой срыва переговоров

Захарова назвала произошедшее «террористическими акциями». Она считает, что атаки являются сигналом для тех, кто ищет способы мирного урегулирования украинского конфликта

Фото: denizcilikgm / X

Атака морских дронов на танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска, а также нападение на нефтяную инфраструктуру в порту Новороссийска — это попытка «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира», говорится в заявлении официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Комментарий опубликован на сайте ведомства.

Атаки она назвала «террористическими акциями». Захарова также подчеркнула, что они, по мнению Москвы, являются «сигналом тем, кто сегодня ведет поиск переговорного решения, в том числе с учетом выдвинутых недавно инициатив Дональда Трампа».

«Решительно осуждаем совершенные теракты и действия всех сторон, способствовавших их планированию и реализации. <...> Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории», — говорится в сообщении.

Российская сторона намерена информировать международные организации о теракте на КТК, подчеркнула ранее Захарова.

Вечером 28 ноября стало известно о пожаре на следующем в Новороссийск танкере Kairos. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту находились 25 членов экипажа, их эвакуировали. В посольстве России в Стамбуле сообщили, что россиян на борту не было.

Главная дирекция морских дел Турции сообщила, что пожар возник «в результате внешнего воздействия». Bloomberg со ссылкой на портового агента писал, что огонь вспыхнул после того как судно подорвалось на мине и произошел взрыв.

Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера Virat сообщил об атаке беспилотников.

Согласно данным Marinetraffic, оба танкера ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG, которые приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России. Как писал Bloomberg, первый танкер находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, США таких мер не вводили.