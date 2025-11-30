 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море

МИД Турции: атаки на танкеры в Черном море угрожают безопасности судоходства

МИД Турции обеспокоен атаками на танкеры Kairos и Virat и принимает меры для предотвращения эскалации. Об этом написал официальный представитель ведомства Онджу Кечели в социальной сети X.

«Мы обеспокоены нападениями, совершенными вчера (28 ноября) на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море», — говорится в публикации Кечели.

Он подчеркнул, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне Турции и создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды. По словам представителя МИД, ведомство поддерживает контакты «с заинтересованными сторонами», чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и не допустить негативного воздействия на экономические интересы Турции.

Капитан атакованного в Черном море танкера передал сообщение о дронах
Политика
Фото:denizcilikgm / X

Вечером 28 ноября стало известно о пожаре на следующем в Новороссийск танкере Kairos. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту находилось 25 членов экипажа, их эвакуировали.

Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat ноября попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера Virat сообщил об атаке беспилотников.

По данным LSEG, которые приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.

