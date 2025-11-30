МИД Турции выразил беспокойство из-за атак на танкеры в Черном море
МИД Турции обеспокоен атаками на танкеры Kairos и Virat и принимает меры для предотвращения эскалации. Об этом написал официальный представитель ведомства Онджу Кечели в социальной сети X.
«Мы обеспокоены нападениями, совершенными вчера (28 ноября) на коммерческие танкеры Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море», — говорится в публикации Кечели.
Он подчеркнул, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне Турции и создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среды. По словам представителя МИД, ведомство поддерживает контакты «с заинтересованными сторонами», чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и не допустить негативного воздействия на экономические интересы Турции.
Вечером 28 ноября стало известно о пожаре на следующем в Новороссийск танкере Kairos. Он находился у побережья острова Кефкен в 28 милях (45 км) от территориальных вод Турции. На борту находилось 25 членов экипажа, их эвакуировали.
Вскоре о задымлении сообщил экипаж танкера Virat, находившегося примерно в 35 морских милях от побережья Турции (около 65 км). На борту находились 20 членов экипажа. Утром 29 ноября Virat ноября попал под новую атаку. По информации турецкого министра транспорта Абдулкадира Уралоглу, капитан танкера Virat сообщил об атаке беспилотников.
По данным LSEG, которые приводит Reuters, Kairos и Virat находятся в списках судов, подпадающих под санкции в отношении России.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили