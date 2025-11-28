Второй танкер у берегов Турции сообщил о задымлении на борту
Танкер Virat, находящийся в Черном море у берегов Турции, сообщил о задымлении. Об этом говорится в сообщении Главного управление по морским делам Турции, опубликованном в его X.
Инцидент произошел примерно в 35 морских милях от берега. «20 находившихся на борту членов экипажа находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении было обнаружено сильное задымление», — сообщило управление.
На место направлены спасательные суда.
Ранее пожар начался на следующем в Новороссийск танкере Kairos под флагом Гамбии.
Материал дополняется
