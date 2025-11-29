Власти Турции сообщили о повторной атаке на танкер в Черном море

Танкер Virat, который находится в Черном море у берегов Турции, утром 29 ноября попал под новую атаку, сообщает турецкое министерство транспорта и инфраструктуры в Х.

«Сегодня утром судно VIRAT снова подверглось нападению, получив незначительные повреждения правого борта. Пожара на борту нет, экипаж чувствует себя хорошо. Спасатели находятся на безопасном расстоянии от судна. Судно остается стабильным», — говорится в публикации.

Танкер Virat вечером 28 ноября заявил о сильном задымлении. Главное управление по морским делам Турции уточнило, что задымление было обнаружено в машинном отделении.

В тот же день произошел пожар на другом танкере у берегов Турции — Kairos. Турецкое управление по морским делам сообщило, что пожар возник «в результате внешнего воздействия». На момент возгорания груза на судне не было. Bloomberg со ссылкой на портового агента писал, что танкер следовал в Новороссийск, а пожар на нем начался после подрыва на мине и взрыва.

Минтранс Турции сообщил, что Kairos следовал из Египта в Россию, а пожар на нем начался после взрыва. 25 человек экипажа эвакуировали. К настоящему моменту пожар на открытой палубе полностью потушен, а в закрытых помещениях продолжаются работы по тушению и охлаждению, рассказали в ведомстве.

Материал дополняется.