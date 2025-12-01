 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины

Макрон: «коалиция желающих» определилась с гарантиями безопасности для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский и&nbsp;Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Страны «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины, в ближайшие дни их обсудят с американской стороной. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает «РБК-Украина».

«В ближайшие дни состоятся важные переговоры между американскими чиновниками и «коалицией желающих» с целью уточнения участия США в этих гарантиях», — сказал Макрон.

Рабочую группу для разработки гарантий безопасности Украине учредили 25 ноября. В ее состав вошли страны «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией. По словам Макрона, группа работала «при тесном сотрудничестве с Турцией и США».

Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах
Политика
Владимир Зеленский

В конце ноября журналист Axios Барак Равид опубликовал полный текст проекта гарантий безопасности для Украины от США. В нем говорилось, что Киев получит гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, «адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров».

В преддверии переговоров США и Украины во Флориде 30 ноября Axios сообщил, что стороны намерены обсудить вопрос о гарантиях безопасности. По информации издания, на ходе переговоров в Женеве неделей ранее США и Украина не достигли соглашения по нему.

По информации The Wall Street Journal, вопрос о гарантиях так и остался нерешенным по итогам встречи украинской и американской делегаций во Флориде. Как писало Politico, США хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности.

Российские власти сообщали о готовности обсуждать мирный план. «В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык», — сказал президент Владимир Путин.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Украина Эмманюэль Макрон коалиция желающих гарантии безопасности Франция
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Залужный назвал ядерное оружие гарантией безопасности для Украины
Политика
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине
Политика
Трамп анонсировал активное участие Европы в гарантиях безопасности
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 20:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 20:57
Роднина заступилась за Большунова, который нанес травму сопернику Спорт, 20:57
Сотни фанатов встретили «Ниццу» с дымовыми шашками после нового проигрыша Спорт, 20:51
Как понять реальную доходность инвестиций с учетом инфляции РБК и ПСБ, 20:51
Эрдоган увидел эскалацию конфликта на Украине в атаках на танкеры Политика, 20:41
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Макрон отказался «читать нотации» Украине из-за коррупционного скандала Политика, 20:33
Как цифровизация помогает расти реальному сектору экономики Отрасли, 20:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Ozon опровергли списание чаевых без согласия клиента Общество, 20:26
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 20:24
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
В метро Москвы появится станция «Луганская» Город, 20:10
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
КС разъяснил права собственников земельных участков в охранных зонах Недвижимость, 19:51
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46