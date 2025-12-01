Макрон заявил о завершении работы над гарантиями безопасности для Украины
Страны «коалиции желающих» завершили работу над гарантиями безопасности для Украины, в ближайшие дни их обсудят с американской стороной. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает «РБК-Украина».
«В ближайшие дни состоятся важные переговоры между американскими чиновниками и «коалицией желающих» с целью уточнения участия США в этих гарантиях», — сказал Макрон.
Рабочую группу для разработки гарантий безопасности Украине учредили 25 ноября. В ее состав вошли страны «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией. По словам Макрона, группа работала «при тесном сотрудничестве с Турцией и США».
В конце ноября журналист Axios Барак Равид опубликовал полный текст проекта гарантий безопасности для Украины от США. В нем говорилось, что Киев получит гарантии по аналогии со ст. 5 Североатлантического договора, «адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров».
В преддверии переговоров США и Украины во Флориде 30 ноября Axios сообщил, что стороны намерены обсудить вопрос о гарантиях безопасности. По информации издания, на ходе переговоров в Женеве неделей ранее США и Украина не достигли соглашения по нему.
По информации The Wall Street Journal, вопрос о гарантиях так и остался нерешенным по итогам встречи украинской и американской делегаций во Флориде. Как писало Politico, США хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности.
Российские власти сообщали о готовности обсуждать мирный план. «В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык», — сказал президент Владимир Путин.
