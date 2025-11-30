Украина и США проведут переговоры в личном гольф-клубе Уиткоффа
Встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и и зятем американского лидера Джаредом Кушнером пройдет в личном гольф-клубе Стива Уиткоффа Shell Bay в Майами, сообщает Axios.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили