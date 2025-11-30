 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украина и США проведут переговоры в личном гольф-клубе Уиткоффа

Стив Виткофф (слева) и Джаред Кушнер (в центре)
Стив Виткофф (слева) и Джаред Кушнер (в центре) (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Встреча украинской делегации со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и и зятем американского лидера Джаредом Кушнером пройдет в личном гольф-клубе Стива Уиткоффа Shell Bay в Майами, сообщает Axios.

Материал дополняется.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 16:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 16:55
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Литва обратилась к Еврокомиссии с просьбой о новых санкциях против Минска Политика, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Украина и США проведут переговоры в личном гольф-клубе Уиткоффа Политика, 16:54
Умер сыгравший за «Вест Хэм» рекордные 799 матчей Билли Бондс Спорт, 16:44
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В Кремле назвали сроки приезда спецпосланника Трампа к Путину Политика, 16:34
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Пожар на атакованном в Черном море танкере Kairos полностью потушили Политика, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Московская пенсионерка потеряла ₽27,6 млн из-за новой схемы мошенников Общество, 16:23
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Кордоба побил рекорд Смолова по голам в победном матче «Краснодара» Спорт, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы Политика, 15:55