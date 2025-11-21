Журналист Axios показал полный текст гарантий безопасности для Украины

Журналист Axios Барак Равид опубликовал в X полный текст проекта гарантий безопасности для Украины от США.

«Настоящее Рамочное соглашение устанавливает условия перемирия между Украиной и Российской Федерацией и предоставляет гарантии безопасности, основанные на принципах статьи 5 Североатлантического договора, адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам Соединенных Штатов и их европейских партнеров», — говорится в документе.

Вашингтон подтверждает, что нападение России через согласованную линию перемирия на Украину будет расцениваться «как нападение, угрожающее миру и безопасности трансатлантического сообщества». В таком случае президент США должен после незамедлительных консультаций с Украиной, НАТО и европейскими партнерами «определить меры, необходимые для восстановления безопасности».

Они могут включать в себя «применение военной силы, разведывательную и материально-техническую помощь, экономические и дипломатические шаги, а также другие шаги, которые будут сочтены целесообразными».

Страны НАТО, включая Францию, Великобританию, Германию, Польшу и Финляндию, подтверждают, что безопасность Украины — «неотъемлемая часть европейской стабильности», и обязуются действовать сообща с Соединенными Штатами в ответ на любое нарушение.

Рамочное соглашение вступает в силу с момента подписания и рассчитано на десять лет с возможностью продления по обоюдному согласию сторон, его соблюдение будет контролировать Совместная мониторинговая комиссия под руководством европейских партнеров при участии США.

Издание Axios сообщало, что разработанный США мирный план из 28 пунктов включает дополнительное рамочное соглашение, по которому Киев получит гарантии по аналогии со ст. 5 НАТО о коллективной обороне.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэниелом Дрисколлом в Киеве. Как сообщили в офисе украинского лидера, с Дрисколлом они договорились «работать над пунктами плана, чтобы это дало достойное окончание войны». Зеленский собирается в ближайшие дни обсудить проект с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам пресс-секретаря американской армии Дэйва Батлера, Киев и Вашингтон договорились об «агрессивном графике»: сначала «это будет соглашение между США и Украиной».

Материал дополняется