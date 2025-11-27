Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык»
Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, но проект нужно перевести «на дипломатический язык», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.
Глава государства рассказал, что перечень возможных мирных договоренностей возник после встречи на Аляске, но его положения обсуждались еще до российско-американского саммита. «После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — сказал он.
Путин подчеркнул, что об окончательных вариантах мирного плана на данный момент было бы говорить «невежливо», поскольку их нет. «В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык», — сказал президент.
Российский лидер подтвердил, что американская делегация должна приехать на следующей неделе в Москву. «Когда мы сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения», — добавил он.
Первоначальный мирный план США из 28 пунктов предусматривал в том числе получение Украиной надежных гарантий безопасности. После переговоров в Женеве этот документ сократили до 22 пунктов, сообщал американский президент Дональд Трамп. Официально план мирного урегулирования нигде не публиковался. Согласно данным Politico, после переговоров в Женеве из документа исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Bloomberg писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.
