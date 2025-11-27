 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык»

Сюжет
Мирный план по Украине
Об окончательных вариантах мирного плана сейчас говорить «невежливо», поскольку их нет, заявил Путин. При этом он указал, что детали «нужно положить на дипломатический язык», а после «садиться и серьезно обсуждать конкретные вещи»

Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык»
Video

Россия в целом согласна, что перечень предложенных США пунктов мирного плана по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, но проект нужно перевести «на дипломатический язык», заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Глава государства рассказал, что перечень возможных мирных договоренностей возник после встречи на Аляске, но его положения обсуждались еще до российско-американского саммита. «После этого состоялись переговоры в Женеве между американской делегацией и украинской делегацией. Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — сказал он.

Путин подчеркнул, что об окончательных вариантах мирного плана на данный момент было бы говорить «невежливо», поскольку их нет. «В целом мы видим, что американская сторона в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык», — сказал президент.

Рябков сообщил, будет ли Россия работать с мирным планом США с Уиткоффом
Политика
Сергей Рябков

Российский лидер подтвердил, что американская делегация должна приехать на следующей неделе в Москву. «Когда мы сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения», — добавил он.

Первоначальный мирный план США из 28 пунктов предусматривал в том числе получение Украиной надежных гарантий безопасности. После переговоров в Женеве этот документ сократили до 22 пунктов, сообщал американский президент Дональд Трамп. Официально план мирного урегулирования нигде не публиковался. Согласно данным Politico, после переговоров в Женеве из документа исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Bloomberg писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.

Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Владимир Путин Россия Украина мирный план США
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
