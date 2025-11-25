Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине

В разработке гарантий безопасности Украины будут участвовать не только представители «коалиции желающих», но и США и Турция

Эмманюэль Макрон (Фото: Julien De Rosa / Reuters)

Страны «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией, а также при участии Турции и США создадут рабочую группу для разработки гарантий безопасности Украине, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы решили с завтрашнего дня создать рабочую группу во главе с Францией и Великобританией при тесном сотрудничестве с Турцией <...> и впервые с участием США. В ближайшие дни мы сможем очень подробно доработать вклад каждой из сторон и завершить работу над этими гарантиями», — сказал он по окончании видеоконференции «коалиции желающих». Видеозапись опубликована в соцсети X Елисейского дворца.

По мнению Макрона, основными условиями, необходимыми для достижения прочного мира является мониторинг за режимом прекращения огня и сильная украинская армия.

Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений о согласовании Киевом и Вашингтоном основных положений мирного соглашения, которое, по данным WP и FT, был сокращен с 28 пунктов до 19.

Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Reuters и CBS узнали, что Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает промежуточную версию проекта соглашения.