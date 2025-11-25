Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине
Страны «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией, а также при участии Турции и США создадут рабочую группу для разработки гарантий безопасности Украине, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
«Мы решили с завтрашнего дня создать рабочую группу во главе с Францией и Великобританией при тесном сотрудничестве с Турцией <...> и впервые с участием США. В ближайшие дни мы сможем очень подробно доработать вклад каждой из сторон и завершить работу над этими гарантиями», — сказал он по окончании видеоконференции «коалиции желающих». Видеозапись опубликована в соцсети X Елисейского дворца.
По мнению Макрона, основными условиями, необходимыми для достижения прочного мира является мониторинг за режимом прекращения огня и сильная украинская армия.
Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений о согласовании Киевом и Вашингтоном основных положений мирного соглашения, которое, по данным WP и FT, был сокращен с 28 пунктов до 19.
Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Reuters и CBS узнали, что Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает промежуточную версию проекта соглашения.
