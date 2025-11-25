 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
В разработке гарантий безопасности Украины будут участвовать не только представители «коалиции желающих», но и США и Турция
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Julien De Rosa / Reuters)

Страны «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией, а также при участии Турции и США создадут рабочую группу для разработки гарантий безопасности Украине, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Мы решили с завтрашнего дня создать рабочую группу во главе с Францией и Великобританией при тесном сотрудничестве с Турцией <...> и впервые с участием США. В ближайшие дни мы сможем очень подробно доработать вклад каждой из сторон и завершить работу над этими гарантиями», — сказал он по окончании видеоконференции «коалиции желающих». Видеозапись опубликована в соцсети X Елисейского дворца.

По мнению Макрона, основными условиями, необходимыми для достижения прочного мира является мониторинг за режимом прекращения огня и сильная украинская армия.

Макрон призвал надавить на Россию для переговоров
Политика
Эмманюэль Макрон и Жан-Ноэль Барро

Заявление Макрона прозвучало на фоне сообщений о согласовании Киевом и Вашингтоном основных положений мирного соглашения, которое, по данным WP и FT, был сокращен с 28 пунктов до 19.

 Politico писало, что из документа исключили территориальные вопросы, включая вопрос о передаче Донбасса России. Reuters и CBS узнали, что Киев согласился с основными положениями мирной инициативы США.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает промежуточную версию проекта соглашения.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Эмманюэль Макрон коалиция желающих рабочая группа Гарантии США Франция Великобритания
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон призвал надавить на Россию для переговоров
Политика
Макрон увидел реальный шанс на прочный мир на Украине
Политика
Макрон заявил, что «мы все уязвимы» для баллистических ракет России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 00:19 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 00:19
В Запорожской области около 40 тыс. человек остались без света Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Только 8% россиян могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года Недвижимость, 00:01
В России в полтора раза выросла доля «повторных ипотечников»Подписка на РБК, 00:00
Аэропорт Тамбова приостановил рейсы Политика, 25 ноя, 23:44
В Неклиновском районе Ростовской области объявили траур после налета БПЛА Политика, 25 ноя, 23:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 25 ноя, 23:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Макрон объявил о создании рабочей группы для разработки гарантий Украине Политика, 25 ноя, 23:26
Bloomberg сообщил о звонке Уиткоффа Ушакову для обсуждения мирного плана Политика, 25 ноя, 23:11
Меньше проверок: как развивается контрольно-надзорная деятельность Дискуссионный клуб, 25 ноя, 23:09
Руководитель инвестбанка ‎«Синара» — о длинных ОФЗ и страхах инвесторов Инвестиции, 25 ноя, 23:03
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 25 ноя, 23:00
Трамп назвал условие своей встречи с Путиным и Зеленским Политика, 25 ноя, 22:49
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 25 ноя, 22:46