WSJ назвала оставшийся нерешенным вопрос на переговорах Украины и США
После переговоров Украины и США вопрос о гарантиях безопасности для Украины остался нерешенным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.
По данным газеты, переговоры касались возможности проведения выборов на Украине и обмена территориями между Россией и Украиной. Гарантии для Киева также обсуждались, но этот вопрос остался нерешенным, пишет издание.
Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они встретились с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay во Флориде.
На встрече с украинской делегацией США намерены устранить разногласия по поводу территорий и гарантий безопасности, сообщало издание Axios.
Материал дополняется
