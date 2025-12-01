 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ назвала оставшийся нерешенным вопрос на переговорах Украины и США

После переговоров Украины и США вопрос о гарантиях безопасности для Украины остался нерешенным, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, переговоры касались возможности проведения выборов на Украине и обмена территориями между Россией и Украиной. Гарантии для Киева также обсуждались, но этот вопрос остался нерешенным, пишет издание.

Со стороны США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, посланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Они встретились с украинской делегацией во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, в гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay во Флориде.

На встрече с украинской делегацией США намерены устранить разногласия по поводу территорий и гарантий безопасности, сообщало издание Axios.

Материал дополняется

