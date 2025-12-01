«РБК-Украина» узнал о требовании Киева личной встречи Трампа и Зеленского
После переговоров во Флориде Киев настаивает на личной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, сообщил «РБК Украина» со ссылкой на информированный источник.
«Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми обсудить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — сказал собеседник.
Издание добавило, что во время переговоров в США украинская сторона подчеркивала важность личной встречи Трампа и Зеленского для определения следующих шагов по переговорам.
Собеседник издания уточнил, что после встречи в Майами дата и место следующего раунда мирных переговоров пока не назначены. При этом диалог между странами продолжается в рабочем порядке. «Они [контакты] есть постоянно», — сказал собеседник.
После переговоров в Женеве 23 ноября Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом для обсуждения мирного плана, но при условии присутствия представителей европейских стран.
Трамп заявил, что его встреча с лидерами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. «Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на его заключительной стадии», — написал он тогда в своей соцсети.
Делегации Украины и США провели переговоры в США в закрытом клубе Shell Bay, принадлежащем Witkoff Groupe. Со стороны Украины участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Американская делегация включала госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.
По информации CNN, обсуждение было напряженным, но конструктивным. Ключевыми вопросами на переговорах стали возможные ограничения по вступлению Украины в НАТО и территориальные аспекты мирного урегулирования. Также в повестке, по данным The Washington Post, обсуждались график проведения выборов на Украине и гарантии ее безопасности. «РБК-Украина» сообщил, что по итогам переговоров пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но прогресс есть.
Американская сторона в лице Рубио заявила, что цель переговоров — достижение мира, который сохранит суверенитет Украины. Умеров отметил обсуждение вопросов безопасности и восстановления страны.
По итогам встречи Умеров оценил переговоры как «продуктивные и успешные». Украинский МИД сообщил, что встреча была «теплой и содержательной».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. На текущей неделе в Москву прибудет американская делегация, с которой встретится глава российского государства.
