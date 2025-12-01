 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

«РБК-Украина» узнал о требовании Киева личной встречи Трампа и Зеленского

«РБК-Украина»: Киев настаивает на личной встрече Трампа и Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

После переговоров во Флориде Киев настаивает на личной встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, сообщил «РБК Украина» со ссылкой на информированный источник.

«Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми обсудить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано», — сказал собеседник.

Издание добавило, что во время переговоров в США украинская сторона подчеркивала важность личной встречи Трампа и Зеленского для определения следующих шагов по переговорам.

Собеседник издания уточнил, что после встречи в Майами дата и место следующего раунда мирных переговоров пока не назначены. При этом диалог между странами продолжается в рабочем порядке. «Они [контакты] есть постоянно», — сказал собеседник.

После переговоров в Женеве 23 ноября Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом для обсуждения мирного плана, но при условии присутствия представителей европейских стран.

Трамп заявил, что его встреча с лидерами России и Украины может пройти только в том случае, если мирное соглашение будет близко к заключению. «Я с нетерпением жду встречи с президентом Зеленским и президентом Путиным в БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, но ТОЛЬКО тогда, когда соглашение о прекращении этой войны станет ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ или на его заключительной стадии», — написал он тогда в своей соцсети.

«РБК-Украина» узнал о результатах переговоров США и Украины во Флориде
Политика
Марко Рубио (слева) и Рустем Умеров (справа)

Делегации Украины и США провели переговоры в США в закрытом клубе Shell Bay, принадлежащем Witkoff Groupe. Со стороны Украины участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров, замглавы МИДа Сергей Кислица, начальник Генштаба Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Американская делегация включала госсекретаря Марко Рубио, спецпосланника президента Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера.

По информации CNN, обсуждение было напряженным, но конструктивным. Ключевыми вопросами на переговорах стали возможные ограничения по вступлению Украины в НАТО и территориальные аспекты мирного урегулирования. Также в повестке, по данным The Washington Post, обсуждались график проведения выборов на Украине и гарантии ее безопасности. «РБК-Украина» сообщил, что по итогам переговоров пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но прогресс есть.

Американская сторона в лице Рубио заявила, что цель переговоров — достижение мира, который сохранит суверенитет Украины. Умеров отметил обсуждение вопросов безопасности и восстановления страны.

По итогам встречи Умеров оценил переговоры как «продуктивные и успешные». Украинский МИД сообщил, что встреча была «теплой и содержательной».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никаких проектов мирного договора по Украине не было, был набор вопросов для обсуждения. На текущей неделе в Москву прибудет американская делегация, с которой встретится глава российского государства.

Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Владимир Зеленский Украина США встреча переговоры мирный план
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
