Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной

Стивен Виткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио в начале переговоров с украинской делегацией в Майами заявил, что их цель — не просто мир, а сохранение Украины суверенным государством.

«Речь идет не просто о мирных соглашениях, а о создании пути вперёд, который оставит Украину суверенной, независимой и процветающей», — сказал он, кадры начала встречи публикует «Страна».

По данным Axios, на встрече с украинской делегацией США намерены обсудить территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. В ходе переговоров в Женеве неделей ранее стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме этих двух, отмечает Axios.

Материал дополняется.