CNN сообщил о «тяжелых» переговорах Украины и США
Переговоры между Украиной и США во Флориде проходят «тяжело, но очень конструктивно», сообщает CNN со ссылкой на источник.
По словам собеседника, на встрече обсуждаются некоторые из «самых чувствительных вопросов». «Пока все хорошо», — сказал он.
Источник AFP рассказал, что «этот процесс непрост, поскольку поиск формулировок и решений продолжается». Тем не менее, по его словам, обмен мнениями был «конструктивным».
Замглавы украинского МИДа Сергей Кислица ранее назвал содержательной и «пока конструктивной» встречу с американской делегацией в Майями. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время перерыва также сообщил, что переговоры с украинской стороной проходят «положительно».
Стороны, в частности, обсуждают график проведения выборов на Украине и возможность территориальных обменов между Москвой и Киевом, пишет The Washington Post. Издание Axios сообщало, что на встрече будет затронут вопрос территорий и гарантии безопасности для Украины.
Уиткофф сказал, что в понедельник, 1 декабря, отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Россия готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили