CNN сообщил о «тяжелых» переговорах Украины и США

CNN: переговоры между Украиной и США проходят тяжело, но очень конструктивно

Стороны обсуждают некоторые из «самых чувствительных вопросов». «Пока все хорошо», — сказал источник телеканала. По данным WP и Axios, переговоры, в частности, посвящены вопросу территорий

Переговоры между Украиной и США во Флориде проходят «тяжело, но очень конструктивно», сообщает CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника, на встрече обсуждаются некоторые из «самых чувствительных вопросов». «Пока все хорошо», — сказал он.

Источник AFP рассказал, что «этот процесс непрост, поскольку поиск формулировок и решений продолжается». Тем не менее, по его словам, обмен мнениями был «конструктивным».

Замглавы украинского МИДа Сергей Кислица ранее назвал содержательной и «пока конструктивной» встречу с американской делегацией в Майями. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф во время перерыва также сообщил, что переговоры с украинской стороной проходят «положительно».

Стороны, в частности, обсуждают график проведения выборов на Украине и возможность территориальных обменов между Москвой и Киевом, пишет The Washington Post. Издание Axios сообщало, что на встрече будет затронут вопрос территорий и гарантии безопасности для Украины.

Уиткофф сказал, что в понедельник, 1 декабря, отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Россия готова положить предложения США в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин.