«РБК-Украина» узнал о результатах переговоров США и Украины во Флориде
По итогам переговоров украинской и американской делегаций во Флориде на прошлой неделе пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но прогресс есть, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.
«То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — рассказал собеседник издания.
По его словам, переговоры были сфокусированы не на согласованной в Женеве рамке, а на проблемных вопросах, в том числе территориальных и о членстве Украины в НАТО. При этом США доносили до Украины позицию России по выводу сил из Донбасса, а украинская сторона назвала этот подход невозможным и заявила о неизменности своей позиции. Источник назвал процесс поиска потенциальных решений очень сложным.
По его словам, американская сторона также понимает, что нужно учитывать позиции обеих сторон, и, несмотря на какой бы то ни было общий знаменатель с Украиной, предстоят также переговоры с Москвой.
«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы, как медиатор, должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению», — сказал собеседник «РБК-Украина».
Ранее глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что «есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира». По словам госсекретаря США Марко Рубио, в ходе переговоров с Украиной также был достигнут «дополнительный прогресс».
После встречи Умеров доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о сближении позиций с США. По его словам, ключевые цели Киева, такие как безопасность, суверенитет и надежный мир, неизменны, их разделяет и американская сторона.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили