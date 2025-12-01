 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

«РБК-Украина» узнал о результатах переговоров США и Украины во Флориде

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры Украины и США на прошлой неделе затронули проблемные вопросы мирного соглашения — по территориям и НАТО. Хотя они не привели к финальному тексту мирного соглашения, стороны отметили прогресс
Марко Рубио (слева) и Рустем Умеров (справа)
Марко Рубио (слева) и Рустем Умеров (справа) (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

По итогам переговоров украинской и американской делегаций во Флориде на прошлой неделе пока не удалось окончательно согласовать проект мирного соглашения, но прогресс есть, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

«То есть мы не говорим о том, что у нас есть сейчас стопроцентное понимание финального текста, но это был еще один шаг вперед», — рассказал собеседник издания.

По его словам, переговоры были сфокусированы не на согласованной в Женеве рамке, а на проблемных вопросах, в том числе территориальных и о членстве Украины в НАТО. При этом США доносили до Украины позицию России по выводу сил из Донбасса, а украинская сторона назвала этот подход невозможным и заявила о неизменности своей позиции. Источник назвал процесс поиска потенциальных решений очень сложным.

По его словам, американская сторона также понимает, что нужно учитывать позиции обеих сторон, и, несмотря на какой бы то ни было общий знаменатель с Украиной, предстоят также переговоры с Москвой.

Умеров доложил Зеленскому о сближении позиций после встречи с США
Политика
Рустем Умеров

«Готовность слышать наши аргументы со стороны американцев присутствует. Другой вопрос, что они постоянно говорят: хорошо, вы можете быть 100% правы, но есть другая сторона, и она требует вот этого и этого. Мы, как медиатор, должны обеспечивать то, чтобы вы пришли к мирному соглашению», — сказал собеседник «РБК-Украина».

Ранее глава украинской делегации на переговорах с США, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров заявил, что «есть ощутимый прогресс на пути к установлению справедливого мира». По словам госсекретаря США Марко Рубио, в ходе переговоров с Украиной также был достигнут «дополнительный прогресс».

После встречи Умеров доложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому о сближении позиций с США. По его словам, ключевые цели Киева, такие как безопасность, суверенитет и надежный мир, неизменны, их разделяет и американская сторона.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Флорида переговоры мирное соглашение США Украина
