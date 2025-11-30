 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Майями завершились переговоры Украины и США

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Переговоры Украины и США в Майами завершились. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал их «продуктивными и успешными», сообщает CNN.

«Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку», — сказал он. Умеров добавил, что встреча стала продолжением переговоров США и Украины в Женеве, по итогам которых стороны, в частности, подготовили обновленный рамочный документ.

В МИД Украины положительно оценили переговоры с США в Майами
Политика
Фото:Eva Marie Uzcategui / Reuters

Во Флориде украинская делегация, которую возглавил Умеров, встретилась со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Темой переговоров стал мирный план.

Местом переговоров, как ранее сообщил Axios, стал личный гольф-клуб Уиткоффа Shell Bay. Незадолго до них, 28 ноября, в Кремле сообщили, что Москва получила основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Переговоры США Украина
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 23:15 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 23:15
Рубио заявил, что Россия должна стать «частью уравнения» Политика, 23:21
В Майями завершились переговоры Украины и США Политика, 23:04
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
Рубио заявил, что «предстоит еще больше работы» по Украине Политика, 22:56
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Мошенники придумали схему с блокировкой Apple через сторонний аккаунт Общество, 22:45
В Дагестане мужчина напал с ножом на полицейских Общество, 22:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Глава «Автостата» рассказал, что будет с ценами на вторичке из-за нового «утиля» Авто, 22:31
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 22:23
CNN сообщил о «тяжелых» переговорах Украины и США Политика, 22:17
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Овечкин набрал очки в четвертом матче НХЛ подряд Спорт, 21:57
Девочка пострадала от осколков сбитого дрона в Севастополе Политика, 21:55
WSJ узнала об обсуждении Киева и Вашингтона графика выборов на Украине Политика, 21:50