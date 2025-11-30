В Майями завершились переговоры Украины и США
Переговоры Украины и США в Майами завершились. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров назвал их «продуктивными и успешными», сообщает CNN.
«Мы обсудили все важные для Украины вопросы. И США оказали нам огромную поддержку», — сказал он. Умеров добавил, что встреча стала продолжением переговоров США и Украины в Женеве, по итогам которых стороны, в частности, подготовили обновленный рамочный документ.
Во Флориде украинская делегация, которую возглавил Умеров, встретилась со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Темой переговоров стал мирный план.
Местом переговоров, как ранее сообщил Axios, стал личный гольф-клуб Уиткоффа Shell Bay. Незадолго до них, 28 ноября, в Кремле сообщили, что Москва получила основные параметры мирного плана, который обсуждался в Женеве.
Материал дополняется
