Туск счел фатальным сочетанием отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал «фатальной комбинацией» политическую ситуацию на Украине и встречу главы правительства Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным.

«Орбан посещает Путина, [президент Польши Кароль] Навроцки критикует Орбана. Хаос на переговорах по плану [спецпосланника США Стива] Уиткоффа, а в Киеве — политический кризис. Фатальная комбинация», — написал Туск в соцсети X.

Переговоры Путина с Орбаном состоялись в Москве в пятницу, 28 ноября. Встреча в Кремле продолжалась около четырех часов. В ходе переговоров с российским лидером Орбан поддержал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине и отметил заинтересованность Будапешта в успешном завершении мирных инициатив.

В этот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Ранее у Ермака прошли обыски — как пишет Financial Times со ссылкой на источники, они были связаны с расследованием «Мидас» — коррупционной схемы, организатором которой называют бизнесмена и соратника украинского лидера Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, визит Уиткоффа ожидают в Москве на следующей неделе. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что ожидаются «подробные контакты» Уиткоффа с Путиным.

The Telegraph ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп отправил Уиткоффа в Россию с посланием о готовности США признать контроль России над Крымом и другими занятыми российской армией территориями для заключения соглашения о прекращении боевых действий.