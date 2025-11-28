Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве поддержал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив.

Он выразил надежду, что они действительно приведут «к этому самому миру».

«Если в ходе переговоров с США дело дойдет до использования Будапешта в качестве места для саммита, я буду рад», — сказал венгерский премьер.

В ответ Путин поблагодарил Орбана и отметил его взвешенную позицию.

