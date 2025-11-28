 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру
Video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве поддержал мирный план США по урегулированию конфликта на Украине и подчеркнул, что Будапешт заинтересован в успешном завершении мирных инициатив.

Он выразил надежду, что они действительно приведут «к этому самому миру».

«Если в ходе переговоров с США дело дойдет до использования Будапешта в качестве места для саммита, я буду рад», — сказал венгерский премьер.

В ответ Путин поблагодарил Орбана и отметил его взвешенную позицию.

Материал дополняется

Анастасия Лежепекова
Виктор Орбан Владимир Путин Военная операция на Украине Венгрия Украина мирный план
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
