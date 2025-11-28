 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев заявил, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен и не может быть лицом, которое будет подписывать мирный договор, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. <...> Крах его системы неизбежен», — написал Медведев.

С середины ноября стороны обсуждают мирный план США по урегулированию на Украине. Президент Владимир Путин, говоря о первой версии документа, заявлял, что он может лечь в основу договоренностей. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 27 ноября подчеркнул, что России важна легитимность подписанта соглашения.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Медведев Владимир Зеленский мирный договор
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 21:52 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 21:52
Правительство решило поэтапно отменить скидки в системе «Платон» Бизнес, 21:59
Второй танкер у берегов Турции сообщил о задымлении на борту Политика, 21:55
Войска беспилотных систем: что это за новый род войск и зачем его создали База знаний, 21:52
«Ак Барс» прервал победную серию СКА в КХЛ Спорт, 21:51
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Путин встретится с Уиткоффом в первой половине следующей недели Политика, 21:41
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Футболистка избежала наказания за допинг из-за искусственного газона Спорт, 21:27
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:22
FT узнала о росте активов на фоне обсуждений мирного плана по Украине Экономика, 21:18
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Право на личные финансы: о чем поспорили банки и маркетплейсы Экономика, 21:02
Медведев заявил, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор Политика, 20:52