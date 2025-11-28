Медведев заявил, что Зеленскому не быть тем, кто подпишет мирный договор
Президент Украины Владимир Зеленский нелегитимен и не может быть лицом, которое будет подписывать мирный договор, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.
«Ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор. <...> Крах его системы неизбежен», — написал Медведев.
С середины ноября стороны обсуждают мирный план США по урегулированию на Украине. Президент Владимир Путин, говоря о первой версии документа, заявлял, что он может лечь в основу договоренностей. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 27 ноября подчеркнул, что России важна легитимность подписанта соглашения.
Материал дополняется
