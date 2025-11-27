 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Каллас выступила за сокращение численности российской армии

Сюжет
Военная операция на Украине

Чтобы прекратить военный конфликт между Киевом и Москвой, необходимо ограничить численность российской армии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции. Ее речь опубликована на сайте дипслужбы ЕС.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле следует ограничивать армию России и ее военный бюджет», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, должна ли Украина соглашаться односторонне ограничивать армию.

Она объяснила свою позицию размером затрат России на военные нужды. 

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.

В июне 2025-го Путин сообщил, что власти тратят на оборону 13,5 трлн руб. из 223 трлн руб. ВВП, что составляет 6,3% ВВП. Глава государства тогда же подчеркнул, что Россия планирует сокращать оборонные расходы. По его словам, именно «Европа думает о том, как поднять свои расходы» на вооружение.

В сентябре глава российского государства заявил, что власти выполняют все социальные обязательства, несмотря на растущие расходы на оборону. «Несмотря на специальную военную операцию, растущие расходы — они не в песок уходят, эти расходы на оборону», — сказал Путин.

Каллас исключила право у России «на уступки» от Украины
Политика
Кая Каллас

Ранее США составили план урегулирования конфликта и предложили Киеву ограничить численность украинской армии 600 тыс. человек. После американо-украинских переговоров в Женеве, на которых пункты плана были скорректированы, Киев согласился установить лимит в 800 тыс. служащих, выяснила Financial Times. Вместе с тем, «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник сообщил, что новая версия плана США по урегулированию российско-украинского конфликта не предполагает ограничения численности ВСУ.

Россия получила первый вариант мирной инициативы США, подтверждали в кремле. Путин не исключал, что эту версию документа можно использовать как основу для мирного урегулирования.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Кая Каллас Россия армия Украины
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ
Политика
FT рассказала, на какое ограничение армии согласился Киев
Политика
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 04:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 04:11
Четвертый за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 04:12
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома Политика, 03:48
Каллас выступила за сокращение численности российской армии Политика, 03:37
Глава МИД Венгрии объяснил позицию по принятию в ЕС Украины и Сербии Политика, 02:56
Губернатор Пензенской области рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 02:50
Число погибших в результате пожара в Гонконге возросло до 44 Общество, 02:42
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один Политика, 02:16
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В аэропортах Пензы и Саратова ограничили полеты Политика, 01:32
«Бавария» в матче с «Арсеналом» в ЛЧ впервые проиграла в сезоне Спорт, 01:14
Ватикан официально запретил полигамные и полиаморные связи Политика, 01:12
«Ливерпуль» дома разгромно проиграл ПСВ в матче Лиги Чемпионов Спорт, 01:05
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Аэропорт Вашингтона закрывали на фоне стрельбы у Белого дома Политика, 00:51
Politico узнало об условии США для гарантий безопасности Украине Политика, 00:47