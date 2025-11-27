Чтобы прекратить военный конфликт между Киевом и Москвой, необходимо ограничить численность российской армии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции. Ее речь опубликована на сайте дипслужбы ЕС.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле следует ограничивать армию России и ее военный бюджет», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, должна ли Украина соглашаться односторонне ограничивать армию.

Она объяснила свою позицию размером затрат России на военные нужды.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.

В июне 2025-го Путин сообщил, что власти тратят на оборону 13,5 трлн руб. из 223 трлн руб. ВВП, что составляет 6,3% ВВП. Глава государства тогда же подчеркнул, что Россия планирует сокращать оборонные расходы. По его словам, именно «Европа думает о том, как поднять свои расходы» на вооружение. В сентябре глава российского государства заявил, что власти выполняют все социальные обязательства, несмотря на растущие расходы на оборону. «Несмотря на специальную военную операцию, растущие расходы — они не в песок уходят, эти расходы на оборону», — сказал Путин.

Ранее США составили план урегулирования конфликта и предложили Киеву ограничить численность украинской армии 600 тыс. человек. После американо-украинских переговоров в Женеве, на которых пункты плана были скорректированы, Киев согласился установить лимит в 800 тыс. служащих, выяснила Financial Times. Вместе с тем, «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник сообщил, что новая версия плана США по урегулированию российско-украинского конфликта не предполагает ограничения численности ВСУ.

Россия получила первый вариант мирной инициативы США, подтверждали в кремле. Путин не исключал, что эту версию документа можно использовать как основу для мирного урегулирования.