Каллас выступила за сокращение численности российской армии
Чтобы прекратить военный конфликт между Киевом и Москвой, необходимо ограничить численность российской армии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время пресс-конференции. Ее речь опубликована на сайте дипслужбы ЕС.
«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле следует ограничивать армию России и ее военный бюджет», — сказала Каллас, отвечая на вопрос, должна ли Украина соглашаться односторонне ограничивать армию.
Она объяснила свою позицию размером затрат России на военные нужды.
В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил до 2 389 130 человек, включая 1,5 млн военнослужащих.
В июне 2025-го Путин сообщил, что власти тратят на оборону 13,5 трлн руб. из 223 трлн руб. ВВП, что составляет 6,3% ВВП. Глава государства тогда же подчеркнул, что Россия планирует сокращать оборонные расходы. По его словам, именно «Европа думает о том, как поднять свои расходы» на вооружение.
В сентябре глава российского государства заявил, что власти выполняют все социальные обязательства, несмотря на растущие расходы на оборону. «Несмотря на специальную военную операцию, растущие расходы — они не в песок уходят, эти расходы на оборону», — сказал Путин.
Ранее США составили план урегулирования конфликта и предложили Киеву ограничить численность украинской армии 600 тыс. человек. После американо-украинских переговоров в Женеве, на которых пункты плана были скорректированы, Киев согласился установить лимит в 800 тыс. служащих, выяснила Financial Times. Вместе с тем, «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник сообщил, что новая версия плана США по урегулированию российско-украинского конфликта не предполагает ограничения численности ВСУ.
Россия получила первый вариант мирной инициативы США, подтверждали в кремле. Путин не исключал, что эту версию документа можно использовать как основу для мирного урегулирования.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили