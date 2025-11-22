Каллас исключила право у России «на уступки» от Украины

Кая Каллас (Фото: Amel Emric / Reuters)

Россия «не имеет права на уступки» со стороны Украины, а условия любого мирного соглашения должен определять сам Киев, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает Sky News.

По ее словам, Европа и Украина стремятся к миру, но «не могут просто уступить агрессии». Она незадолго до этого сообщила, что ЕС поддержит любой мирный план, если он обеспечит «прочный и справедливый мир» и будет включать в себя Украину и ЕС, отмечает издание.

Вечером 20 ноября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал на украинском языке проект плана США по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. По данным NBC, американский президент Дональд Трамп уже его одобрил.

22 ноября европейские лидеры выразили обеспокоенность по поводу мирного плана США для Украины и заявили о необходимости его доработки. В частности, был поднят вопрос предлагаемого ограничения численности украинской армии, что, по словам глав стран Европы, делает Киев уязвимым «для будущих нападений».

Президент России Владимир Путин отметил ранее, что Россия достигает целей военной операции на Украине вооруженным путем, но готова и к мирным переговорам.