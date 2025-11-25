FT узнал, на какое ограничение армии согласился Киев

FT: Киев согласился на ограничение армии в 800 тыс. человек

Фото: John Moore / Getty Images

На встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут вынести обсуждение наиболее чувствительных пунктов мирного плана. Об этом The Financial Times сообщили украинские чиновники.

Среди них — территориальные вопросы и гарантии безопасности США. При этом Киев согласился ограничить численность армии в 800 тыс. человек., сообщили источники.

Материал дополняется