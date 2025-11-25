FT узнал, на какое ограничение армии согласился Киев
На встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут вынести обсуждение наиболее чувствительных пунктов мирного плана. Об этом The Financial Times сообщили украинские чиновники.
Среди них — территориальные вопросы и гарантии безопасности США. При этом Киев согласился ограничить численность армии в 800 тыс. человек., сообщили источники.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили