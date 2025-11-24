Лукашенко заявил, что «тягомотина» на Украине окончится в ближайшее время

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «тягомотина в Украине» скоро закончится, передает телеграм-канал «Пул первого».

Это произошло на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым в Минске.

«Скоро, мы договорились с президентом [России Владимиром] Путиным построить высокоскоростную магистраль, закончим эту тягомотину, я думаю, в ближайшее время, в Украине и займемся своими внутренними делами», — сказал Лукашенко.

Ранее в ноябре Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины. Он пообещал потенциальным приезжим обеспечить «такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения». Лукашенко также напомнил, что многие приехавшие в Белоруссию из Украины переселенцы уже трудоустроены.

23 ноября Украина и США провели в Швейцарии переговоры по мирному плану, подготовленному американцами. План состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Госсекретарь США Марко Рубио, участвовавший во встрече, назвал ее «самой продуктивной и значимой с начала процесса». Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию, подтвердил, что был достигнут «хороший прогресс», и поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия по мирному урегулированию.

Путин сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой урегулирования.