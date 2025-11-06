 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через Припять, 6 ноября 2025 года
Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через Припять, 6 ноября 2025 года (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы <...> Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — сказал он на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре (цитата по БелТА).

Гомельская область, к которой относится город Мозырь, граничит с Украиной на юге. Исток Припяти находится на Украине, а устье — в Киевском водохранилище, куда река впадает после прохождения через территорию Белоруссии.

«Действительно прекрасный город, важный для экономики нашей страны», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что многие приехавшие в Белоруссию из Украины переселенцы уже трудоустроены — в том числе и в Гомельской области. «Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке», — заключил Лукашенко.

По данным пограникомитета республики от июля, с февраля 2022 года в Белоруссию с украинской территории прибыли почти 322 тыс. человек, большиство из них — транзитом через Польшу. Проживают в Белоруссии около 158,7 тыс украинцев.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Военная операция на Украине Украина мигранты
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что «послал на» США за просьбу извиниться перед Литвой
Политика
Лукашенко назвал экс-главреда Nexta Протасевича белорусским разведчиком
Политика
Лукашенко допустил, что Европа будет платить Белоруссии за чистый воздух
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Полковника и майора лишили званий и отправили в колонию за взятки Политика, 15:01
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 14:59
Ким и Бакальчук заключили мировое соглашение по разделу имущества Бизнес, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Как далеко игрокам НХЛ до исторических 900 шайб Овечкина. Инфографика Спорт, 14:50
Ученые предупредили о риске «схлопывания» Вселенной Технологии и медиа, 14:48
Суд ограничил действия директору клиники по делу о торговле детьми Общество, 14:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
От ветеринара до генного инженера: как готовят специалистов для АПК Национальные проекты, 14:45
Счетная палата Франции увеличила стоимость реставрации Лувра Политика, 14:44
Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию Политика, 14:42
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии Политика, 14:34
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ Спорт, 14:34
Шойгу рассказал об условиях для поездок в Сибирь «с радостью» Экономика, 14:33