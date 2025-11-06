Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины.
«Пожалуйста, приезжайте, украинцы <...> Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — сказал он на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре (цитата по БелТА).
Гомельская область, к которой относится город Мозырь, граничит с Украиной на юге. Исток Припяти находится на Украине, а устье — в Киевском водохранилище, куда река впадает после прохождения через территорию Белоруссии.
«Действительно прекрасный город, важный для экономики нашей страны», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что многие приехавшие в Белоруссию из Украины переселенцы уже трудоустроены — в том числе и в Гомельской области. «Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке», — заключил Лукашенко.
По данным пограникомитета республики от июля, с февраля 2022 года в Белоруссию с украинской территории прибыли почти 322 тыс. человек, большиство из них — транзитом через Польшу. Проживают в Белоруссии около 158,7 тыс украинцев.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg