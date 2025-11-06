Лукашенко позвал «трудолюбивых украинцев» в Белоруссию

Александр Лукашенко на церемонии открытия обновленного моста через Припять, 6 ноября 2025 года (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности дополнительно принимать в стране мигрантов из Украины.

«Пожалуйста, приезжайте, украинцы <...> Вашим семьям, вашим детишкам обеспечим такую жизнь, как белорусам, в плане образования, здравоохранения», — сказал он на церемонии открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре (цитата по БелТА).

Гомельская область, к которой относится город Мозырь, граничит с Украиной на юге. Исток Припяти находится на Украине, а устье — в Киевском водохранилище, куда река впадает после прохождения через территорию Белоруссии.

«Действительно прекрасный город, важный для экономики нашей страны», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что многие приехавшие в Белоруссию из Украины переселенцы уже трудоустроены — в том числе и в Гомельской области. «Это очень трудолюбивые люди, понимающие нас, разговаривающие с нами на одном языке», — заключил Лукашенко.

По данным пограникомитета республики от июля, с февраля 2022 года в Белоруссию с украинской территории прибыли почти 322 тыс. человек, большиство из них — транзитом через Польшу. Проживают в Белоруссии около 158,7 тыс украинцев.