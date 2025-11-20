 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

Лукашенко заявил, что Зеленского «могут убрать» на фоне скандала

Лукашенко заявил, что Зеленского «могут убрать» на фоне коррупционного скандала
Сюжет
Дело Тимура Миндича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимира Зеленского «могут убрать» с поста президента Украины. По его словам, коррупционный скандал с участием окружения Зеленского сделал украинскую власть более уязвимой
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о внутриполитической ситуации на Украине, заявив, что его коллега Владимир Зеленский может быть отстранен от власти. Свое мнение Лукашенко озвучил во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеграм-канал «Пул Первого».

Поводом для таких заявлений стал разрастающийся на Украине коррупционный скандал. Он начался после публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записей переговоров приближенных к Зеленскому лиц. Эти записи подтвердили существование системы откатов в украинской энергетике.

Лукашенко отметил, что скандал сделал украинскую власть еще более уязвимой перед внешним влиянием. «Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», — заявил белорусский лидер.

Economist назвал коррупционное дело Миндича «часом расплаты» Зеленского
Политика
Владимир Зеленский&nbsp;

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение последней недели публикует материалы расследования коррупционной схемы в «Энергоатоме», включая записи прослушек. Как заявили детективы, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича (предприниматель покинул страну за несколько часов до того, как к нему домой пришли с обыском). Свои посты покинули министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник на этой должности, глава Минюста Герман Галущенко. У последнего также проводились обыски.

Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должен получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича.

На фоне расследования Германия, Нидерланды, Дания и другие страны Европы призвали Киев к «решительной борьбе с коррупцией», пообещав, что помощь Украине будет продолжена. «Это расследование показывает, что на Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы», — заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Ксения Потрошилина
Александр Лукашенко Украина Владимир Зеленский Тимур Миндич отстранение совещание НАБУ коррупция
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
