Лукашенко заявил, что Зеленского «могут убрать» на фоне скандала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимира Зеленского «могут убрать» с поста президента Украины. По его словам, коррупционный скандал с участием окружения Зеленского сделал украинскую власть более уязвимой

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о внутриполитической ситуации на Украине, заявив, что его коллега Владимир Зеленский может быть отстранен от власти. Свое мнение Лукашенко озвучил во время рабочего совещания, трансляцию которого вел телеграм-канал «Пул Первого».

Поводом для таких заявлений стал разрастающийся на Украине коррупционный скандал. Он начался после публикации Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) записей переговоров приближенных к Зеленскому лиц. Эти записи подтвердили существование системы откатов в украинской энергетике.

Лукашенко отметил, что скандал сделал украинскую власть еще более уязвимой перед внешним влиянием. «Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», — заявил белорусский лидер.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение последней недели публикует материалы расследования коррупционной схемы в «Энергоатоме», включая записи прослушек. Как заявили детективы, в компании действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. Организатором схемы следствие считает бизнесмена и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича (предприниматель покинул страну за несколько часов до того, как к нему домой пришли с обыском). Свои посты покинули министр энергетики Светлана Гринчук и ее предшественник на этой должности, глава Минюста Герман Галущенко. У последнего также проводились обыски.

Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должен получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича.

На фоне расследования Германия, Нидерланды, Дания и другие страны Европы призвали Киев к «решительной борьбе с коррупцией», пообещав, что помощь Украине будет продолжена. «Это расследование показывает, что на Украине действуют и функционируют антикоррупционные органы», — заявил представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.