Военная операция на Украине


Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану США

Сюжет
Военная операция на Украине
Женева в преддверии переговоров по мирному плану США с участием делегаций Украины и ЕС
Женева в преддверии переговоров по мирному плану США с участием делегаций Украины и ЕС (Фото: Pierre Albouy / Reuters)

Украинская делегация начала работу в Женеве по мирному плану, предложенному США, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украинская делегация, назначенная президентом Владимиром Зеленским, начала работу в Женеве», — написал он в телеграм-канале.

Как рассказал Ермак, он провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франциии и Германии Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером соответственно.

Следующая встреча запланирована с американской делегацией, добавил глава офиса украинского лидера. «В целом сегодня предусмотрен ряд встреч в разных форматах», — уточнил Ермак.

NYT узнала о планах США провести переговоры с Россией по мирному плану
Политика
Белый дом, Вашингтон, США

О предстоящих консультациях в Швейцарии сообщил накануне секретарь СНБО Украины Рустем Умеров. По его данным, переговоры пройдут относительно возможных параметров будущего мирного соглашения.

Он заявил, что речь идет об очередном этапе диалога, который продолжается в последние дни и который «прежде всего призван согласовать видение дальнейших шагов».

В воскресенье, 23 ноября, в Женеву на переговоры прибыли спецпосланник США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. По данным CNN, туда уже прилетел министр армии США Дэниел Дрисколл.

В состав украинской делегации вошли Ермак, который ее возглавит, Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов, а также первый заместитель Умерова Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, заместитель главы СБУ Александр Поклад, а также советник руководителя офиса президента Украины Александр Бевз.

Ранее, 20 ноября, народный депутат Украины Алексей Гончаренко опубликовал мирный план США. План состоит из 28 пунктов и предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, выход из ДНР и ЛНР, а также закрепление статуса безъядерного государства. Позднее его пункты также обнародовали ряд западных СМИ, включая Axios.

Позднее The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией, посвященных урегулированию между Москвой и Киевом. Эти переговоры пройдут отдельно от женевских.

О том, что Соединенные Штаты готовятся к скорой встрече с Россией, также сообщил CNN, не уточняя, где и когда она может пройти.

Российский президент Владимир Путин сообщал, что Соединенные Штаты «предметно» не обсуждали свои предложения с Москвой, но они могут стать основой урегулирования.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
