 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио назвал «самой продуктивной» встречу в Женеве по Украине

Рубио: встреча в Женеве по мирному плану США по Украине стала самой продуктивной
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Госдепа сообщил, что сегодняшняя встреча по Украине в Женеве была самой продуктивной из всех «с начала процесса». Он также пообещал в ближайшее время сообщить о результатах переговоров в Швейцарии
Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и другие члены делегации США, а также Андрей Ермак и члены делегации Украины перед переговорами в Женеве, Швейцария
Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и другие члены делегации США, а также Андрей Ермак и члены делегации Украины перед переговорами в Женеве, Швейцария (Фото: Emma Farge / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио провел пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе переговоров с украинской делегацией в Женеве.

«У нас была, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча с начала процесса», — заявил дипломат (цитата по CNN).

Он также сообщил, что более подробная информация появится позднее, и пообещал вечером сообщить о результатах переговоров.

Мирный план ЕС из 24 пунктов по версии Telegraph. Полный текст
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию, подтвердил, что был достигнут «хороший прогресс», и поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия по мирному урегулированию.

Американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, встретились 23 ноября с представителями Украины в Женеве. Они обсудили план США из 28 пунктов по прекращению конфликта.

20 ноября его полный текст опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом.

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram
Фото: oleksiihoncharenko / Telegram

Рубио охарактеризовал мирный план как «очень хороший рабочий продукт» и сказал, что он был создан «на основе вклада всех заинтересованных сторон».

По словам госсекретаря, представители Вашингтона и Киева сейчас встречаются отдельно, чтобы провести доработки в надежде «еще больше сузить разногласия». Итоговый документ должны будут одобрить Россия, Украина и США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Марко Рубио Военная операция на Украине США Андрей Ермак Украина
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
The Telegraph опубликовала полную версию мирного плана ЕС по Украине
Политика
Зеленский поблагодарил Трампа и США после обвинений в неблагодарности
Политика
Reuters узнал детали контрпредложения ЕС к мирному плану США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 21:07 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 21:07
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
ПВО уничтожила 40 дронов над Белгородской областью, Крымом и Черным морем Политика, 21:16
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Ермак анонсировал вторую встречу по мирному плану США с участием ЕС Политика, 21:02
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 20:46
«Фонтанка» узнала, что музыкантов «Стоптайм» освободили Политика, 20:41
«МЛ Витебск» стал чемпионом Белоруссии в дебютном сезоне в топ-дивизионе Спорт, 20:39
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Бессент назвал провальными санкции ЕС против России Политика, 20:34
Мирный план ЕС из 24 пунктов по версии Telegraph. Полный текст Политика, 20:31
Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для Украины Политика, 20:27
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
The Telegraph опубликовала полную версию мирного плана ЕС по Украине Политика, 20:16
Рубио назвал «самой продуктивной» встречу в Женеве по Украине Политика, 20:14