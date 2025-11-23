Рубио назвал «самой продуктивной» встречу в Женеве по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио провел пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе переговоров с украинской делегацией в Женеве.
«У нас была, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча с начала процесса», — заявил дипломат (цитата по CNN).
Он также сообщил, что более подробная информация появится позднее, и пообещал вечером сообщить о результатах переговоров.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию, подтвердил, что был достигнут «хороший прогресс», и поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия по мирному урегулированию.
Американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, встретились 23 ноября с представителями Украины в Женеве. Они обсудили план США из 28 пунктов по прекращению конфликта.
20 ноября его полный текст опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом.
Рубио охарактеризовал мирный план как «очень хороший рабочий продукт» и сказал, что он был создан «на основе вклада всех заинтересованных сторон».
По словам госсекретаря, представители Вашингтона и Киева сейчас встречаются отдельно, чтобы провести доработки в надежде «еще больше сузить разногласия». Итоговый документ должны будут одобрить Россия, Украина и США.
