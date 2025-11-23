Рубио назвал «самой продуктивной» встречу в Женеве по Украине

Рубио: встреча в Женеве по мирному плану США по Украине стала самой продуктивной

Глава Госдепа сообщил, что сегодняшняя встреча по Украине в Женеве была самой продуктивной из всех «с начала процесса». Он также пообещал в ближайшее время сообщить о результатах переговоров в Швейцарии

Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дэниел Дрисколл и другие члены делегации США, а также Андрей Ермак и члены делегации Украины перед переговорами в Женеве, Швейцария (Фото: Emma Farge / Reuters)

Госсекретарь США Марко Рубио провел пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе переговоров с украинской делегацией в Женеве.

«У нас была, пожалуй, самая продуктивная и значимая встреча с начала процесса», — заявил дипломат (цитата по CNN).

Он также сообщил, что более подробная информация появится позднее, и пообещал вечером сообщить о результатах переговоров.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, возглавляющий украинскую делегацию, подтвердил, что был достигнут «хороший прогресс», и поблагодарил президента США Дональда Трампа за его усилия по мирному урегулированию.

Американские официальные лица, включая министра армии Дэна Дрисколла, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стивена Уиткоффа, встретились 23 ноября с представителями Украины в Женеве. Они обсудили план США из 28 пунктов по прекращению конфликта.

20 ноября его полный текст опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, его подлинность позднее подтвердил Белый дом.

Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram Фото: oleksiihoncharenko / Telegram

Рубио охарактеризовал мирный план как «очень хороший рабочий продукт» и сказал, что он был создан «на основе вклада всех заинтересованных сторон».

По словам госсекретаря, представители Вашингтона и Киева сейчас встречаются отдельно, чтобы провести доработки в надежде «еще больше сузить разногласия». Итоговый документ должны будут одобрить Россия, Украина и США.