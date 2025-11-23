 Перейти к основному контенту
Ермак анонсировал вторую встречу по мирному плану США с участием ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Ермак и Марко Рубио во время пресс-подхода после переговоров в посольстве США в Женеве, Швейцария
Андрей Ермак и Марко Рубио во время пресс-подхода после переговоров в посольстве США в Женеве, Швейцария (Фото: Emma Farge / Reuters)

Первая встреча с делегацией США в Женеве была продуктивной, в ближайшее время состоится вторая, сообщил руководитель украинской делегации на переговорах и глава офиса президента страны Андрей Ермак.

«Мы провели очень продуктивную первую встречу <...>. Достигли очень хорошего прогресса», — написал он в телеграм-канале.

На второй встрече, которая пройдет в ближайшее время, стороны продолжат работать над общими предложениями с привлечением европейских партнеров, добавил он.

По словам Ермака, финальные решения примут Зеленский и президент США Дональд Трамп.

В Швейцарии 23 ноября начались переговоры делегации Украины с европейскими партнерами и делегацией США по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин допускал, что предложения США могут лечь в основу мирного урегулирования. С Москвой документ предметно пока не обсуждался.

