Военная операция на Украине
0

В конгрессе США призвали Зеленского принять условия мирного плана Трампа

Сюжет
Военная операция на Украине

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала президента Украины Владимира Зеленского принять мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Такой пост она опубликовала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мирное соглашение президента Трампа — это единственный путь к прекращению войны между Россией и Украиной. Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — написала Луна.

В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева
Политика

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что мирный план имеет проблемные стороны, которые требуют улучшения.

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. План содержит 28 пунктов, в частности:

  • закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;
  • сохранение безъядерного статуса Украины;
  • ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;
  • признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;
  • снятие санкций с России и ее возвращение в G8;
  • использование $100 млрд замороженных активов России для восстановления Украины.

Сам Зеленский хочет изменить некоторые пункты предложенного плана. Как писал Reuters, Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией начала работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, в Европе хотят изменить как минимум четыре пункта американской сделки.

При этом Вашингтон поставил Киеву крайний срок подписания плана — 27 ноября. По информации The Washington Post, США угрожает прекратить поддержку Украины, если она не подпишет соглашение до этой даты.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
