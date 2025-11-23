В конгрессе США призвали Зеленского принять условия мирного плана Трампа

Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна призвала президента Украины Владимира Зеленского принять мирный план Вашингтона по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Такой пост она опубликовала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мирное соглашение президента Трампа — это единственный путь к прекращению войны между Россией и Украиной. Вот путь. Соглашайтесь на сделку, Зеленский», — написала Луна.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм высказал мнение, что мирный план имеет проблемные стороны, которые требуют улучшения.

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. План содержит 28 пунктов, в частности: закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;

сохранение безъядерного статуса Украины;

ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;

признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;

снятие санкций с России и ее возвращение в G8;

использование $100 млрд замороженных активов России для восстановления Украины.

Сам Зеленский хочет изменить некоторые пункты предложенного плана. Как писал Reuters, Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией начала работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, в Европе хотят изменить как минимум четыре пункта американской сделки.

При этом Вашингтон поставил Киеву крайний срок подписания плана — 27 ноября. По информации The Washington Post, США угрожает прекратить поддержку Украины, если она не подпишет соглашение до этой даты.