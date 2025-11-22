 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Грэм заявил, что мирный план Трампа требует улучшения

Сенатор Грэм: мирный план Трампа имеет проблемные части и требует улучшения
Сюжет
Военная операция на Украине

Предложенный США мирный план по урегулированию конфликта России и Украины имеет проблемные стороны, которые требуют улучшения. Об этом написал сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Хотя в предлагаемом российско-украинском мирном плане есть много хороших идей, есть несколько областей, которые являются очень проблемными и могут быть улучшены», — говорится в публикации Грэма.

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ содержит 28 пунктов, в частности:

  • закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;
  • сохранение безъядерного статуса Украины;
  • ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;
  • признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;
  • снятие санкций с России и ее возвращение в G8;
  • использование $100 млрд замороженных активов России для восстановления Украины.

Некоторые пункты мирного плана хочет поменять президент Украины Владимир Зеленский. Как писал Reuters, Киев вместе с Парижем, Лондоном и Берлином начал работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта американского плана.

По словам сенатора, целью плана, как и любого мирного соглашения, должно стать достойное и справедливое окончание войны, а не создание нового конфликта.

Трамп призвал Зеленского принять план или бороться изо всех небольших сил
Политика
Дональд Трамп

Грэм также добавил, что на переговоров по урегулированию должен рассматриваться вопрос о судьбе украинских детей, «похищенных» Россией.

МИД России назвал «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей. Президент России Владимир Путин заявлял, что история «раздута». По его словам, детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

О плане Путин говорил, что «предметно» он с Россией не обсуждался. По словам российского президента, причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
мирный план Линдси Грэм Дональд Трамп Военная операция на Украине
Линдси Грэм фото
Линдси Грэм
политик, сенатор
9 июля 1955 года
Материалы по теме
Макрон исключил принятие плана США по Украине без согласования с Европой
Политика
Борис Джонсон назвал мирный план США «полным предательством Украины»
Политика
США пригрозили Киеву худшей сделкой в случае отказа от мирного плана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 01:16 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 01:16
Институт Пушкина назвал самое популярное слово 2025 года Общество, 01:03
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Царукян победил Хукера в главном бою турнира UFC в Катаре Спорт, 00:57
WP узнала о рассмотрении Вашингтоном плана по захвату Мадуро Политика, 00:44
Как на саммит G20 приехали лидеры стран. Видео Политика, 00:24
На территории ДНР начались перебои с электричеством из-за дронов Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Севастопольский губернатор сообщил об отражении воздушной атаки Политика, 00:08
Грэм заявил, что мирный план Трампа требует улучшения Политика, 22 ноя, 23:49
Sky News узнал об игре Стармера в «ударь крота» из-за плана по Украине Политика, 22 ноя, 23:42
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 22 ноя, 23:40
В Думу внесут проект для защиты от «бабушкиной схемы» при покупке квартир Общество, 22 ноя, 23:21
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 22 ноя, 23:00
Посольство в Малайзии раскрыло детали смерти ребенка из-за медузы Общество, 22 ноя, 22:56