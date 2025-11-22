Грэм заявил, что мирный план Трампа требует улучшения
Предложенный США мирный план по урегулированию конфликта России и Украины имеет проблемные стороны, которые требуют улучшения. Об этом написал сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
«Хотя в предлагаемом российско-украинском мирном плане есть много хороших идей, есть несколько областей, которые являются очень проблемными и могут быть улучшены», — говорится в публикации Грэма.
О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ содержит 28 пунктов, в частности:
- закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;
- сохранение безъядерного статуса Украины;
- ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;
- признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;
- снятие санкций с России и ее возвращение в G8;
- использование $100 млрд замороженных активов России для восстановления Украины.
Некоторые пункты мирного плана хочет поменять президент Украины Владимир Зеленский. Как писал Reuters, Киев вместе с Парижем, Лондоном и Берлином начал работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта американского плана.
По словам сенатора, целью плана, как и любого мирного соглашения, должно стать достойное и справедливое окончание войны, а не создание нового конфликта.
Грэм также добавил, что на переговоров по урегулированию должен рассматриваться вопрос о судьбе украинских детей, «похищенных» Россией.
МИД России назвал «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей. Президент России Владимир Путин заявлял, что история «раздута». По его словам, детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.
О плане Путин говорил, что «предметно» он с Россией не обсуждался. По словам российского президента, причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин