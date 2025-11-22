Грэм заявил, что мирный план Трампа требует улучшения

Предложенный США мирный план по урегулированию конфликта России и Украины имеет проблемные стороны, которые требуют улучшения. Об этом написал сенатор-республиканец Линдси Грэм на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Хотя в предлагаемом российско-украинском мирном плане есть много хороших идей, есть несколько областей, которые являются очень проблемными и могут быть улучшены», — говорится в публикации Грэма.

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ содержит 28 пунктов, в частности: закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;

сохранение безъядерного статуса Украины;

ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;

признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;

снятие санкций с России и ее возвращение в G8;

использование $100 млрд замороженных активов России для восстановления Украины. Некоторые пункты мирного плана хочет поменять президент Украины Владимир Зеленский. Как писал Reuters, Киев вместе с Парижем, Лондоном и Берлином начал работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта американского плана.

По словам сенатора, целью плана, как и любого мирного соглашения, должно стать достойное и справедливое окончание войны, а не создание нового конфликта.

Грэм также добавил, что на переговоров по урегулированию должен рассматриваться вопрос о судьбе украинских детей, «похищенных» Россией.

МИД России назвал «лживыми утверждениями» заявления Киева о том, что Москва принудительно депортирует детей. Президент России Владимир Путин заявлял, что история «раздута». По его словам, детей не похищали, а спасали, вывозя из зоны боевых действий.

О плане Путин говорил, что «предметно» он с Россией не обсуждался. По словам российского президента, причина в том, что США «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны».