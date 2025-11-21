WP узнала, кто первым по задумке Трампа должен подписать мирный план

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине сначала подпишут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, после чего его представят российской стороне. Об этом сообщает The Washington Post.

Как рассказали изданию пять источников, Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано ко Дню благодарения 27 ноября. В противном случае США угрожает прекратить поддержку Украины.

По словам двух официальных лиц США, Вашингтон «посылает сигналы» Киеву, что сделка будет сорвана, если Украина быстро не подпишет соглашение.

Материал дополняется