Политика
WP узнала, кто первым по задумке Трампа должен подписать мирный план

Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Мирный план США по урегулированию конфликта на Украине сначала подпишут президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп, после чего его представят российской стороне. Об этом сообщает The Washington Post.

Как рассказали изданию пять источников, Белый дом оказывает давление на Киев, чтобы соглашение было подписано ко Дню благодарения 27 ноября. В противном случае США угрожает прекратить поддержку Украины.

По словам двух официальных лиц США, Вашингтон «посылает сигналы» Киеву, что сделка будет сорвана, если Украина быстро не подпишет соглашение.

Материал дополняется

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Анастасия Луценко
