В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева
План администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине может стать основой для прекращения боевых действий, пишет The Times со ссылкой на источники.
«В нынешних обстоятельствах это может быть лучшей надеждой Киева. <…> Это не идеально, но и не окончательно. Это может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — сказал неназванный британский дипломат.
При этом в материале план США по Украине назван документом «на обороте конверта». Так, текущая версия полна нестыковок и двусмысленностей. «Ее определенно не составляли дипломаты или педанты», — отмечает газета. В частности, в документе упоминаются устаревшие договоры, такие как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).
О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ содержит 28 пунктов, в частности:
- закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;
- сохранение безъядерного статуса Украины;
- ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;
- признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;
- снятие санкций с России и ее возвращение в G8;
Некоторые пункты мирного плана хочет поменять президент Украины Владимир Зеленский. Как писал Reuters, Киев вместе с Парижем, Лондоном и Берлином начал работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта американского плана.
