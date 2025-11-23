В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева

План администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине может стать основой для прекращения боевых действий, пишет The Times со ссылкой на источники.

«В нынешних обстоятельствах это может быть лучшей надеждой Киева. <…> Это не идеально, но и не окончательно. Это может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — сказал неназванный британский дипломат.

При этом в материале план США по Украине назван документом «на обороте конверта». Так, текущая версия полна нестыковок и двусмысленностей. «Ее определенно не составляли дипломаты или педанты», — отмечает газета. В частности, в документе упоминаются устаревшие договоры, такие как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).