 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева

The Times: в Британии назвали план США по Украине лучшей надеждой Киева

План администрации президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине может стать основой для прекращения боевых действий, пишет The Times со ссылкой на источники.

«В нынешних обстоятельствах это может быть лучшей надеждой Киева. <…> Это не идеально, но и не окончательно. Это может открыть путь к прекращению кровопролития и позволить нам сосредоточиться на восстановлении Украины», — сказал неназванный британский дипломат.

При этом в материале план США по Украине назван документом «на обороте конверта». Так, текущая версия полна нестыковок и двусмысленностей. «Ее определенно не составляли дипломаты или педанты», — отмечает газета. В частности, в документе упоминаются устаревшие договоры, такие как Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

О работе США над новым мирным планом в консультациях с Москвой писали Axios, Politico, Reuters и Financial Times. Предполагаемый текст документа 20 ноября опубликовал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Документ содержит 28 пунктов, в частности:

  • закрепление отказа от вступления в НАТО в Конституции Украины;
  • сохранение безъядерного статуса Украины;
  • ограничение численности украинской армии до 600 тыс. человек;
  • признание Крыма, ДНР, ЛНР российскими территориями;
  • снятие санкций с России и ее возвращение в G8;

Некоторые пункты мирного плана хочет поменять президент Украины Владимир Зеленский. Как писал Reuters, Киев вместе с Парижем, Лондоном и Берлином начал работу над встречным предложением по мирному плану США. По данным Bild, Европа хочет изменить как минимум четыре пункта американского плана.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Британия Дональд Трамп США Украина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 04:06 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 04:06
В Киргизии задержали 10 человек за подготовку к беспорядкам после выборов Политика, 04:17
Беспилотники заметили близ аэропорта Эйндховена на юге Нидерландов Политика, 04:01
Reuters узнал, что Турция хочет войти в стабилизационные силы в Газе Политика, 03:42
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 03:38
Бывшего президента Бразилии арестовали из-за попытки снять браслет Политика, 03:27
В Telegram объявили аукцион на подарки с папахой Хабиба Нурмагомедова Спорт, 03:14
Как межзвездные объекты попадают в Солнечную систему и что о них известно Технологии и медиа, 03:01
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Британии назвали мирный план Трампа лучшей надеждой Киева Политика, 02:56
В Росавиации рассказали, почему не доставили багаж пассажиров из Шарджи Общество, 02:39
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Компания из Абу-Даби заинтересовалась покупкой активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 02:07
Орешкин усомнился в работоспособности ВТО Политика, 01:52
Reuters узнал, когда США начнут новую фазу операций против Венесуэлы Политика, 01:34
Институт Пушкина назвал самое популярное слово 2025 года Общество, 01:03