Bild узнал о желании Европы изменить как минимум 4 пункта плана Трампа

Bild: Европа хочет изменить как минимум 4 пункта мирного плана Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Европейцы, в частности, не согласны с предложением администрации Трампа о территориях, сокращении численности украинской армии и планами в отношении замороженных российских активов, пишет Bild
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Европа хочет изменить как минимум четыре пункта мирного плана США, пишет Bild.

В частности, европейцы не согласны с предложением администрации президента Дональда Трампа о территориях. Речь идет о том, что Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, а границы в Херсонской и Запорожской областях будут заморожены по линии соприкосновения.

Европейские страны также оспаривают ограничение численности украинской армии в 600 тыс. человек. Лидеры Европы и стран G7 на саммите G20 в ЮАР выразили обеспокоенность сокращением численности украинских вооруженных сил, что, по их мнению, делает Украину «уязвимой для будущих нападений». Они также настаивают на том, что границы Украины «не должны изменяться силой».

Кроме того, сообщает Bild, канцлер Фридрих Мерц намерен дать понять президенту США, что гарантии безопасности для Украины «могут не стоить бумаги, на которой они написаны», поскольку аналогичное соглашение было достигнуто еще в 1994 году, когда Киев отказался от ядерного оружия.

Bloomberg рассказал о шоке в ЕС из-за скорости продвижения плана Трампа
Политика
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц

Речь идет о Будапештском меморандуме — документе, подписанном 5 декабря 1994 года Украиной, Россией, Соединенными Штатами и Великобританией. В соответствии с ним Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность. Согласно документу, «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины» (п. 2 меморандума).

Мерца также не устраивают планы Трампа в отношении замороженных российских активов. Согласно им, $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину, Вашингтон, в свою очередь, получит 50% прибыли. Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций для восстановления Украины. Остальная часть заблокированных активов Москвы будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.

По данным Der Spiegel, европейцы направили США рабочий вариант контрпредложений по Украине.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «предметно» план Трампа с Москвой не обсуждался. Путин счел, что причина в том, что Вашингтону «не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны». Президент не исключил, что предложения «могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования».

