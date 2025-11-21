Экс-адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

Марк Фейгин (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Чузавков / SOPA Images / Zuma / ТАСС)

Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайство пограничного управления ФСБ по области и заочно арестовал бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом иноагентом) за незаконное пересечение российской границы. Об этом сообщила пресс-служба судов Курской области.

Согласно версии суда, Фейгин пересек российскую границу в районе автомобильного пропускного пункта «Суджа» не позднее 29 ноября 2024 года, действуя в составе организованной группы, двигавшейся со стороны Украины и проследовавшей вглубь России. Пресс-служба уточнила, что разрешения на пересечение границы у Фейгина не было.

В августе 2024 года силы ВСУ прорвались в Курскую область в районе Суджи. Город заняла российская армия в марте 2025 года. Россия и ранее реагировала на случаи пересечения границы в оккупированной части Курской области. В августе 2024 года МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони и выразил ей протест из-за деятельности итальянских журналистов, которые прибыли в Суджу вместе с украинскими военными и сняли репортаж. 17 августа против них в России возбудили уголовное дело. 22 августа то же самое произошло с журналистами CNN.

Суд заочно обвинил экс-адвоката по ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса (незаконное пересечение Государственной границы России). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Фейгина признали иноагентом в апреле 2022 года. Основанием для включения в реестр Минюст назвал получение средств из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и Украины. В октябре 2023 года МВД объявило его в розыск.

В июле 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Поводом для дела стало его интервью, опубликованные в YouTube.