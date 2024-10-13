Госагентства назвали причины признания иноагентами Троицкого и Фейгина

Троицкий выступал против военных действий на Украине и в поддержку Киева, а Фейгин с апреля 2020 года получал средства из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и с Украины, пишут ТАСС и «РИА Новости»

Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого за антироссийские высказывания, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«С достоверностью установлено, что Троицкий А.К., находясь под иностранным влиянием, <...> осуществляет политическую деятельность в форме распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формирования общественно-политических взглядов и убеждений», — говорится в них.

Троицкий выступал против военных действий на Украине и в поддержку Киева, говорится в документах. Сам критик считает внесение его в список иноагентов «вмешательством в его право на свободу слова и свободу выражения мнения, [которое] ограничивает [его] профессиональную деятельность, создает препятствия в ее осуществлении, противоречит основополагающим принципам международного права, обусловлено политической мотивацией, умаляет его достоинство».

Троицкий попал в реестр в январе прошлого года. Он обжаловал это решение. Критик уехал из России еще в 2014 году.

В документах, на которые ссылается «РИА Новости», также говорится, что включенный в реестр иноагентов бывший адвокат Марк Фейгин, по данным Минюста, с апреля 2020 года получал средства из Германии, Ирландии, Нидерландов, Польши и с Украины, что стало причиной внесения в список иноагентов в апреле 2022 года. Он покинул Россию, в октябре прошлого года его объявили в розыск.

В июле этого года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Фейгина к 11 годам колонии общего режима по делу о фейках про российскую армию. Поводом для дела стали его интервью, опубликованные на YouTube, о событиях в Буче и уничтожении гражданской инфраструктуры на Украине.