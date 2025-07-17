Против адвоката Полозова возбудили уголовное дело за «фейки» про армию
Против адвоката Николая Полозова (внесен в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело о распространении «фейков» про российскую армию. Речь идет о ст. 207.3 УК, ч. 2, п. «д» — действия, совершенные по мотиву политической ненависти. В начале июля МВД объявило Полозова в розыск.
Как обнаружил РБК, в картотеке Гагаринского районного суда Москвы появилась карточка о поступлении материалов для заочного избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Адвокатскую практику Полозов ведет с 2008 года. В 2013 году в его адрес поступила жалоба в Адвокатскую палату Москвы от одной из участниц коллектива Pussy Riot, чьей защитой он занимался годом ранее. Девушка заявила об оказании адвокатом неквалифицированных юридических услуг. Дисциплинарная комиссия, однако, прекратила производство и сохранила за Полозовым статус адвоката. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
В 2024 году Полозова признали иноагентом. По данным Минюста, он призывал к поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и террористических организаций, а также распространял фейки. Полозов заявил, что не намерен маркировать свои материалы плашкой иноагента.
Ранее МВД объявило в розыск адвоката Дмитрия Захватова, также представлявшего Pussy Riot. Его дело связано с финансированием терроризма. Перовский суд санкционировал обыски у него.
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