МВД объявило Марка Фейгина в розыск

Фейгин был адвокатом Pussy Riot и Надежды Савченко, статуса его лишили в 2018-м из-за конфликта с Анатолием Шарием

Марк Фейгин (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Чузавков / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Бывший адвокат Марк Фейгин (признан Минюстом иноагентом) объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

Он разыскивается по уголовной статье. По какой именно — в базе не уточняется.

Также, как следует из картотеки Хамовнического суда Москвы, в отношении Фейгина составлен протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 19.34 КоАП — непредоставление требуемых законом сведений). Экс-адвокату грозит штраф до 50 тыс. руб.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Фейгин разыскивается по подозрению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. «Фейгина объявили в розыск, так как он подозревается по делу, возбужденному СК по ст. 207.3 УК России», — сказал собеседник агентства.

Фейгин родился в 1971 году в Самаре. В конце 1980-х — начале 1990-х занялся политической деятельностью, в том числе был избран депутатом Госдумы первого созыва.

Работу в качестве адвоката начал в 2000-х. Он представлял интересы:

участниц группы Pussy Riot, устроивших «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года;

украинской летчицы Надежды Савченко, осужденной в России по делу об убийстве журналистов ВГТРК в Донбассе летом 2014 года (ее позднее выдали Украине);

казахского политика и предпринимателя Мухтара Аблязова по делу о ряде тяжких преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, принесших ущерб почти $5 млрд;

экс-главы меджлиса крымских татар (организация признана в России экстремистской и запрещена) Мустафы Джемилева.

В 2018 году Фейгина лишили адвокатского статуса. Как он пояснил РБК, это произошло из-за трех публикаций в Twitter (сейчас соцсеть называется Х) за июль 2017 года. «Я в этих сообщениях в грубой форме писал про [политика, журналиста и блогера] Анатолия Шария, и это посчитали нарушением адвокатской этики», — сказал он.



Фейгин обвинял Шария в преступлениях сексуального характера. После этого адвокат Шария Сталина Гуревич обратилась в суд с требованием опровергнуть эти сведения. Хамовнический суд Москвы встал на сторону Шария.

Экс-адвокат пытался оспорить решение о лишении статуса защитника, но безуспешно. Фейгин уехал из России и ведет YouTube-канал «Фейгин Live». Там он, в частности, обсуждал ситуацию на Украине с бывшим советником офиса президента страны Алексеем Арестовичем. В августе они перестали вести совместные эфиры.