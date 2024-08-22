ФСБ завела дела против журналистов из США и Украины за репортажи из Суджи

После атаки ВСУ на Курскую область американский телеканал CNN выпустил репортаж из КПП в Судже. В ФСБ заявили, что проводится правовая оценка этих материалов

Фото: Алексей Белкин / Global Look Press

В отношении американского журналиста, репортера CNN Ника Уолша, а также украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве заявили, что иностранные репортеры незаконно пересекли российскую границу и вели видеосъемку в районе курского города Суджа. Им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы).

Уолш посетил российский КПП, оказавшийся под контролем украинских военных в Курской области, а Боровик и Буцко зашли в сам город. Журналистов объявят в международный розыск, сообщили в ЦОС ФСБ.

17 августа ФСБ объявила, что возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК против иностранных журналистов итальянского телеканала RAI Симони Трайни и Стефани Баттистини, «незаконно пересекших государственную границу Российской Федерации и осуществивших видеосъемку на территории населенного пункта Суджа Курской области».

CNN также показал репортаж своего корреспондента Ника Уолша из пункта пропуска на российско-украинской границе. Тогда ФСБ заявила, что «проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

В Курской области с 6 августа идут бои между российской и украинской армией.

18 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что российские военные остановили прорыв ВСУ в направлении Суджи. По его словам, украинские военные не полностью контролируют город.

Власти Украины назвали целью операции усиление позиции на переговорах. Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что атаковать Курскую область пришлось из-за нежелания Запада снять ограничения на применение оружия на территории России.

Президент Владимир Путин пообещал дать Киеву достойный ответ и исключил диалог с властями Украины. «Ну, а о каких переговорах вообще может идти речь?» — сказал он 12 августа.