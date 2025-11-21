Politico: Саркози начал писать 200-страничную книгу о 20 днях в тюрьме

Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме

Николя Саркози (Фото: Alexis Sciard / IMAGO / Global Look Press )

Бывший президент Франции Николя Саркози начал писать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме. Об этом сообщает Politico.

«В тюрьме не на что смотреть и нечем заняться», — приводят цитату из книги в пресс-релизе издательства «Фаяр».

По информации Politico, книга получит название «Николя Саркози: Дневник заключенного», она поступит в продажу 10 декабря. Объем произведения составит 216 страниц, то есть чуть менее 11 страниц на каждый день, который экс-президент провел в тюрьме.

Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы в конце сентября. Бывшего президента Франции признали виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Его также обязали выплатить штраф в размере €100 тыс.

Сам Саркози назвал приговор ошибкой и заявил о своей невиновности, а вердикт суда он счел «унижением Франции».

Экс-президент Франции прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже 21 октября. По пути в место заключения его сопровождала супруга — модель Карла Бруни, а также один из его адвокатов Кристоф Энгрен.

10 ноября Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты и решил освободить Саркози из тюрьмы под залог. Бывшего президента оставили под судебным надзором — ему запрещено покидать Францию и контактировать с фигурантами дела, а также с рядом других лиц, включая министра юстиции и его подчиненных. Саркози покинул тюрьму Ла-Санте в тот же день.

Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили под судебный надзор (Фото: Yves Herman / REUTERS) Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи (Фото: Yves Herman / REUTERS) Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя Саркози (Фото: Yves Herman / REUTERS) Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели (Фото: Abdul Saboor / REUTERS) Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте (Фото: Benoit Tessier / REUTERS)