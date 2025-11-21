 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме

Politico: Саркози начал писать 200-страничную книгу о 20 днях в тюрьме
Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Alexis Sciard / IMAGO / Global Look Press )

Бывший президент Франции Николя Саркози начал писать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме. Об этом сообщает Politico.

«В тюрьме не на что смотреть и нечем заняться», — приводят цитату из книги в пресс-релизе издательства «Фаяр».

По информации Politico, книга получит название «Николя Саркози: Дневник заключенного», она поступит в продажу 10 декабря. Объем произведения составит 216 страниц, то есть чуть менее 11 страниц на каждый день, который экс-президент провел в тюрьме.

Саркози заявил о тяжелой жизни после трех недель в тюрьме
Политика
Николя Саркози

Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы в конце сентября. Бывшего президента Франции признали виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Его также обязали выплатить штраф в размере €100 тыс.

Сам Саркози назвал приговор ошибкой и заявил о своей невиновности, а вердикт суда он счел «унижением Франции».

Экс-президент Франции прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже 21 октября. По пути в место заключения его сопровождала супруга — модель Карла Бруни, а также один из его адвокатов Кристоф Энгрен.

Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму
Политика

10 ноября Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты и решил освободить Саркози из тюрьмы под залог. Бывшего президента оставили под судебным надзором — ему запрещено покидать Францию и контактировать с фигурантами дела, а также с рядом других лиц, включая министра юстиции и его подчиненных. Саркози покинул тюрьму Ла-Санте в тот же день.

Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили&nbsp;под судебный надзор
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя&nbsp;Саркози
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили&nbsp;под судебный надзор
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя&nbsp;Саркози
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили под судебный надзор
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя Саркози
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
(Фото: Abdul Saboor / REUTERS)
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
(Фото: Benoit Tessier / REUTERS)

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Николя Саркози тюрьма заключение книга
Николя Саркози фото
Николя Саркози
бывший президент Франции, политик
28 января 1955 года
Материалы по теме
Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы
Политика
Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме
Политика
Сторонники проводили Саркози в тюрьму. Фото и видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 19:44 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 19:44
Что такое технологический сбор и зачем он нужен России База знаний, 19:57
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Экс-глава Reform UK в Уэльсе получил 10,5 лет за «пророссийские» взятки Политика, 19:52
Царукян боднул соперника в голову на битве взглядов перед турниром UFC Спорт, 19:51
Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме Политика, 19:50
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Зеленский заявил, что план США нужно доработать Политика, 19:42
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Урожай под защитой: как в России развивается производство агрохимии Национальные проекты, 19:34
Степашин сказал 21-летнему форварду «Динамо» не уходить в «Спартак» Спорт, 19:32
Трамп ответил на вопрос, лишится ли Украина Донбасса Политика, 19:32
Степашин дал игрокам «Динамо» слово, что оставит Гусева в случае побед Спорт, 19:28
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 19:23
Чемпионке Украины дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже Общество, 19:21
ВС признал законным наказание за вождение после употребления катинонов Общество, 19:08