Саркози решил написать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме
Бывший президент Франции Николя Саркози начал писать книгу о своем 20-дневном заключении в тюрьме. Об этом сообщает Politico.
«В тюрьме не на что смотреть и нечем заняться», — приводят цитату из книги в пресс-релизе издательства «Фаяр».
По информации Politico, книга получит название «Николя Саркози: Дневник заключенного», она поступит в продажу 10 декабря. Объем произведения составит 216 страниц, то есть чуть менее 11 страниц на каждый день, который экс-президент провел в тюрьме.
Николя Саркози приговорили к пяти годам лишения свободы в конце сентября. Бывшего президента Франции признали виновным в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Его также обязали выплатить штраф в размере €100 тыс.
Сам Саркози назвал приговор ошибкой и заявил о своей невиновности, а вердикт суда он счел «унижением Франции».
Экс-президент Франции прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже 21 октября. По пути в место заключения его сопровождала супруга — модель Карла Бруни, а также один из его адвокатов Кристоф Энгрен.
10 ноября Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты и решил освободить Саркози из тюрьмы под залог. Бывшего президента оставили под судебным надзором — ему запрещено покидать Францию и контактировать с фигурантами дела, а также с рядом других лиц, включая министра юстиции и его подчиненных. Саркози покинул тюрьму Ла-Санте в тот же день.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин