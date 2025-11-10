Саркози вышел на свободу. Первые кадры после освобождения
10 ноября экс-президент Франции Николя Саркози покинул тюрьму Ла-Санте. Он добрался до своего дома в 16-м округе Парижа на автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских на мотоциклах. У дома дежурили журналисты, которые сфотографировали его сыновей, Пьера и Жана Саркози, и жену Карлу Бруни.
Саркози начал отбывать 5-летний срок 21 октября по так называемому ливийскому делу — обвинению в незаконном финансировании президентской избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Адвокаты экс-президента ходатайствовали, что заключение неоправданно, и парижский апелляционный суд встал на их сторону. Он постановил, что, пока дело находится на стадии апелляции, содержание под стражей допустимо лишь в крайнем случае, когда существует риск побега или давления на свидетелей.
Адвокаты Саркози смогли доказать, что их клиент не собирается бежать, давно далек от политической жизни и находится под полным контролем суда. Тот наложил на экс-политика некоторые ограничения. Например, ему запрещено контактировать с министром юстиции Франции Жеральдом Дарманеном.
На заседании 10 ноября Саркози продолжил настаивать на своей невиновности и заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал». Он также отдал дань уважения сотрудникам тюрьмы, «которые проявили исключительную гуманность и сделали этот кошмар терпимым». В конце сентября суд признал Саркози виновным в том, что он сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству Ливии, чтобы тайно получить финансирование. Бывший президент отрицает обвинение и связи с режимом Муаммара Каддафи.
Саркози стал первым лидером страны Евросоюза, попавшим за решетку. Его помещение под стражу вызвало бурные споры во Франции. Сам бывший президент признался, что заключение стало для него очень тяжелым и в целях безопасности ему пришлось отказаться от тюремной еды и питаться йогуртами.
