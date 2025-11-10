 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Саркози вышел на свободу. Первые кадры после освобождения

Экс-президента Франции Николя Саркози после трех недель заключения освободили под залог. Суд счел нахождение 70-летнего бывшего политика в тюрьме неоправданным. Первые кадры Саркози на свободе — в галерее РБК

Экс-президент Николя Саркози возвращается домой после того, как его освободили под судебный надзор
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Жан и Пьер Саркози, сыновья бывшего президента Франции, неподалеку от дома своего отца в день, когда суд освободил его из-под стражи
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Карла Бруни, супермодель и певица, в день суда своего мужа, Николя Саркози
(Фото: Yves Herman / REUTERS)
Автомобиль, на котором Николя Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте, где провел три недели
(Фото: Abdul Saboor / REUTERS)
Автомобиль, на котором Саркози, предположительно, покинул тюрьму Ла-Санте
(Фото: Benoit Tessier / REUTERS)

10 ноября экс-президент Франции Николя Саркози покинул тюрьму Ла-Санте. Он добрался до своего дома в 16-м округе Парижа на автомобиле с тонированными стеклами в сопровождении полицейских на мотоциклах. У дома дежурили журналисты, которые сфотографировали его сыновей, Пьера и Жана Саркози, и жену Карлу Бруни.

Саркози начал отбывать 5-летний срок 21 октября по так называемому ливийскому делу — обвинению в незаконном финансировании президентской избирательной кампании 2007 года властями Ливии. Адвокаты экс-президента ходатайствовали, что заключение неоправданно, и парижский апелляционный суд встал на их сторону. Он постановил, что, пока дело находится на стадии апелляции, содержание под стражей допустимо лишь в крайнем случае, когда существует риск побега или давления на свидетелей.

Мимо Эйфелевой башни: как Николя Саркози приехал с кортежем в тюрьму
Политика

Адвокаты Саркози смогли доказать, что их клиент не собирается бежать, давно далек от политической жизни и находится под полным контролем суда. Тот наложил на экс-политика некоторые ограничения. Например, ему запрещено контактировать с министром юстиции Франции Жеральдом Дарманеном.

На заседании 10 ноября Саркози продолжил настаивать на своей невиновности и заявил, что «никогда не признается в том, чего не совершал». Он также отдал дань уважения сотрудникам тюрьмы, «которые проявили исключительную гуманность и сделали этот кошмар терпимым». В конце сентября суд признал Саркози виновным в том, что он сознательно позволил своим соратникам обратиться к правительству Ливии, чтобы тайно получить финансирование. Бывший президент отрицает обвинение и связи с режимом Муаммара Каддафи.

Саркози стал первым лидером страны Евросоюза, попавшим за решетку. Его помещение под стражу вызвало бурные споры во Франции. Сам бывший президент признался, что заключение стало для него очень тяжелым и в целях безопасности ему пришлось отказаться от тюремной еды и питаться йогуртами.

Авторы
Теги
Персоны
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова
Николя Саркози суд Карла Бруни Муаммар Каддафи залог
Николя Саркози фото
Николя Саркози
бывший президент Франции, политик
28 января 1955 года

