Осужденный экс-президент Франции Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте. Фото

Осужденный экс-президент Франции Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте

Экс-президент Франции Николя Саркози, осужденный по делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже, сообщает AP.

Он поехал в тюрьму в сопровождении жены — модели Карлы Бруни. По данным L'Internaute, экс-президента также сопровождает один из его адвокатов Кристоф Энгрен.

Перед отъездом у дома экс-президента собрались люди, пришедшие поддержать Саркози: они держали в руках флаги Франции с надписями — например, «Николя, возвращайся скорее!».

«Сегодня утром за решетку сажают не бывшего президента Республики, а невиновного человека», — написал Саркози в последнем сообщении, опубликованном в X.

С 21 октября 70‑летний Саркози начнет отбывать пятилетний срок в одиночной камере.

Несколько дней назад действующий президент Эмманюэль Макрон провел закрытую встречу с Саркози. Макрон подчеркнул, что это «по-человечески» — в такой ситуации встретиться со своим предшественником.

25 сентября суд приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года (он тогда баллотировался впервые и победил) властями Ливии.

Экс-президент был также оштрафован на €100 тыс. и лишен права занимать государственные должности на срок в пять лет. Сам Саркози назвал приговор ошибочным и унизительным для Франции.

Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год. Он стал первым бывшим лидером современной Франции, заключенным под стражу.

По данным адвоката, экс-президент проведет в тюрьме от трех недель до месяца. Саркози оспаривает как обвинительный приговор, так и решение судьи о заключении его под стражу до рассмотрения апелляции.

