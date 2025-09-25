 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Саркози приговорили к пяти годам по делу о финансировании от Ливии

Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Суд Парижа приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози (2007–2012) к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей по обвинению в преступном сговоре по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии, передает France Info.

Экс-президенту также назначили штраф в размере €100 тыс. и запретили занимать государственные должности в течение пяти лет. Обвинение ранее требовало для него семи лет лишения свободы и штрафа в €300 тыс.

Издание поясняет, что в случае отсрочки заключения под стражу Саркози не арестуют в зале суда, но он должен будет явиться в прокуратуру в ближайшее время, чтобы определить условия исполнения наказания. Его должны заключить под стражу максимум через четыре месяца. Однако, как пишет France Info, 70-летний Саркози может просить об условно-досрочном освобождении из-за возраста.

При этом приговор сопровождается предварительным исполнением, что означает, что он будет применяться даже в случае подачи апелляции и в ожидании нового судебного разбирательства.

Саркози признали виновным в сговоре из-за финансирования Ливией
Политика
Николя Саркози прибыл с женой Карлой Бруни-Саркози на оглашение приговора по делу о коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании в здание суда в Париже, Франция, 25 сентября 2025 года

Парижский суд признал Саркози виновным в преступном сговоре в период с 2005-го по 2007-й, но снял остальные обвинения: пассивная коррупция, сокрытие хищений ливийских государственных средств и незаконное финансирование избирательной кампании.

Расследование о незаконном финансировании начали в 2013 году. Тогда французско-ливанский бизнесмен Зияд Такиддин заявил, что унего есть доказательства причастности Ливии к финансированию кампании Саркози в 2007 году. С конца 2006 года по начало 2007 года Таксиддин перевез из Триполи в Париж €5 млн наличными, которые потом получили Саркози и глава его предвыборного штаба, говорил Такиддин, однако в 2020 году он отказался от своих показаний. Он умер в больнице 23 сентября 2025 года в возрасте 75 лет.

О наличии доказательств причастности властей Ливии к финансированию избирательной кампании Саркози заявлял, в том числе сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам Каддафи.

В 2018 году Саркози предъявили обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских госсредств. Он называл обвинения ложью.

В марте 2021 года суд признал экс-президента Франции виновным в рамках дела о прослушке. Следствие считает, что в 2014 году он пытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы получить информацию о расследовании дела о ливийском финансировании. О попытке подкупа узнали при прослушивании разговоров Саркози.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Николя Саркози приговор Франция
