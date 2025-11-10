Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы

Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Бывший президент Франции Николая Саркози будет освобожден из тюрьмы, принял решение суд. Его оставят под судебным контролем, передает BFMTV.

Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении под залог. Бывший глава государства будет освобожден сегодня же — 10 ноября.

Николя Саркози будет помещен под судебный надзор, запрос на это подавала прокуратура по ходатайству адвокатов. Суд постановил, что «предварительное заключение под стражу не оправдано», а «риск сокрытия доказательств, давления или сговора отсутствует».

