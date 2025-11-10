 Перейти к основному контенту
Политика
0

Суд освободил Николя Саркози из тюрьмы

Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Бывший президент Франции Николая Саркози будет освобожден из тюрьмы, принял решение суд. Его оставят под судебным контролем, передает BFMTV.

Парижский апелляционный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты об освобождении под залог. Бывший глава государства будет освобожден сегодня же — 10 ноября.

Николя Саркози будет помещен под судебный надзор, запрос на это подавала прокуратура по ходатайству адвокатов. Суд постановил, что «предварительное заключение под стражу не оправдано», а «риск сокрытия доказательств, давления или сговора отсутствует».

Саркози заявил о тяжелой жизни после трех недель в тюрьме
Политика
Фото:Matthieu Mirville / Starface / Global Look Press

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Татьяна Зыкина
Николя Саркози
Николя Саркози
бывший президент Франции, политик
28 января 1955 года

